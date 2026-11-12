Chân dung Chủ tịch và 7 Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đều thế hệ 7X, 8X

Sáng 12.11, tại kỳ họp chuyên đề, 100% đại biểu HĐND TP.HCM bầu ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các Phó chủ tịch UBND TP.HCM hiện nay gồm: ông Nguyễn Lộc Hà (thường trực), ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy và ông Trương Minh Huy Vũ.

Chân dung Thường trực UBND TP.HCM ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Xét theo độ tuổi, Thường trực UBND TP.HCM được trẻ hóa khi toàn bộ nhân sự đều ở thế hệ 7X - 8X. Người lớn tuổi nhất là ông Bùi Minh Thạnh và ông Trần Văn Bảy cùng 55 tuổi, còn trẻ nhất là ông Trương Minh Huy Vũ, 42 tuổi.

Về trình độ, trong 8 lãnh đạo có 2 người trình độ tiến sĩ, 3 người trình độ thạc sĩ và 3 người là cử nhân, bao quát các lĩnh vực quản lý nhà nước, luật, kinh tế, xây dựng, kiến trúc sư, sinh học, quan hệ quốc tế. Các nhân sự đều trưởng thành từ cơ sở, có bề dày kinh nghiệm khi trải qua nhiều vị trí công tác.

Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Lê Quốc Phong, 48 tuổi, quê quán Hà Nội; trình độ tiến sĩ công nghệ sinh học, thạc sĩ sinh học, cử nhân sinh học, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phong trưởng thành từ công tác Đoàn - Hội, từng giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tháng 1.2016, ông Phong được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Từ tháng 4.2016, ông Phong là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đến tháng 10.2020, ông Phong được Bộ Chính trị điều động về địa phương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. Từ tháng 10.2025, ông Phong giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Hơn 1 năm sau, ngày 12.11, ông Lê Quốc Phong được 100% đại biểu HĐND TP.HCM bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Lộc Hà, 52 tuổi, trình độ chuyên môn là kiến trúc sư, cử nhân kinh tế - chính trị. Ông Hà từng trải qua nhiều vị trí quan trọng ở tỉnh Bình Dương cũ như Phó giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một cũ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tháng 7.2025 đến nay, ông Hà là Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Mạnh Cường, 47 tuổi, quê tỉnh An Giang, trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Là cán bộ trưởng thành từ công tác đoàn - hội, ông Cường từng giữ các chức vụ Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Đến tháng 6.2017, ông Cường luân chuyển về cơ sở, giữ chức Bí thư Quận ủy Thủ Đức cũ, rồi lần lượt làm Bí thư Quận ủy quận 5 cũ, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Từ tháng 7.2025, ông Cường giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV diễn ra tháng 1.2026, ông Cường được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Hoàng Nguyên Dinh, 46 tuổi, quê thành phố Huế; trình độ thạc sĩ xây dựng cầu đường, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Dinh có thời gian dài công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, từng giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cũ, Bí thư huyện Châu Đức cũ, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cũ.

Khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sáp nhập vào TP.HCM, ông Dinh giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Đến giữa tháng 11.2025, ông Dinh được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Bùi Minh Thạnh, 55 tuổi, trình độ cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thạnh từng giữ các chức vụ quan trọng ở tỉnh Bình Dương cũ như Phó chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một cũ, Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Bến Cát cũ rồi làm Phó chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 12.2024.

Từ khi Bình Dương cũ sáp nhập vào TP.HCM, ông Thạnh giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Công Vinh, 54 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là xã Tam Long, TP.HCM); trình độ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Vinh công tác ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cũ, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư rồi Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sáp nhập vào TP.HCM, ông Vinh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính, sau đó bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM từ tháng 11.2025.

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: VÕ HÀ LAM

Ông Trần Văn Bảy, 55 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai; trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Bảy xuất phát từ vị trí giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM, sau đó chuyển công tác đến Sở Tư pháp TP.HCM, giữ chức Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Phó giám đốc Sở Tư pháp.

Từ tháng 3.2017, ông Bảy làm Chủ tịch UBND quận 9, rồi Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, Chánh thanh tra TP.HCM. Đến giữa tháng 11.2025, ông Bảy được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Trương Minh Huy Vũ (42 tuổi, quê huyện Gò Công Đông, Tiền Giang, nay là Đồng Tháp) trình độ tiến sĩ kinh tế chính trị quốc tế, thạc sĩ chuyên ngành xã hội học - toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị, cử nhân khoa học xã hội - châu Âu học, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Vũ có quá trình công tác trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và quản lý tại Đại học Quốc gia TP.HCM. Đến tháng 12.2022, ông Vũ được bổ nhiệm giữ chức Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM. Từ tháng 8.2024, ông Vũ làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đến tháng 9.2026, ông Vũ được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM.