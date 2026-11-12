Ông Nguyễn Văn Được thôi làm Chủ tịch UBND TP.HCM để nhận nhiệm vụ mới

Sáng 12.11, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề thực hiện công tác cán bộ. Đến dự có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, lãnh đạo các sở ngành.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM thực hiện quy trình miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Văn Được hiện là Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Văn Được, 58 tuổi, quê xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh; trình độ thạc sĩ địa chất học, cử nhân địa chất, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Được có thời gian dài công tác tại tỉnh Long An, nay là tỉnh Tây Ninh. Ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An.

Ông Được là Ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa XIII và XIV.

Tháng 2.2025, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Được làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM. Sau đó, HĐND TP.HCM bầu ông Được giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM vào ngày 20.2.2025.

Ông Nguyễn Văn Được khảo sát thực địa và tặng quà động viên các phường làm tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm hồi tháng 6.2026 ẢNH: NGUYỄN ANH

Trên cương vị người đứng đầu chính quyền, ông Nguyễn Văn Được cùng tập thể UBND TP.HCM tập trung công tác chỉ đạo, điều hành giúp tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, được lãnh đạo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Trong năm 2026, TP.HCM ưu tiên cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%, giải ngân 100% vốn đầu tư công, phấn đấu thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng, phê duyệt quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, xây dựng và cụ thể hóa luật Phát triển đô thị.

9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM tăng 9,06% và là mức tăng trưởng cao nhất trong hơn 10 năm qua. Đến hết tháng 10.2026, thành phố giải ngân 118.278/147.599 tỉ đồng, tương đương 80,1%, cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước.

Tính chung 10 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước của TP.HCM khoảng 762.000 tỉ đồng, đạt 94,8% dự toán năm 2026 và đạt 75,4% so với mục tiêu 1 triệu tỉ đồng.