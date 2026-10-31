TP.HCM thông qua quy hoạch tổng thể, tầm nhìn 100 năm

Ngày 30.10, kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thông qua Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm cùng 46 nghị quyết khác. Đây là quy hoạch tổng thể đầu tiên của thành phố sau sáp nhập, làm cơ sở tổ chức không gian phát triển, kết nối hạ tầng và phân bổ nguồn lực.

Đ ỊNH HÌNH 5 CỰC ĐỘNG LỰC

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính TP.HCM, diện tích khoảng 6.772,59 km², với 168 xã, phường, đặc khu và phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế. Không gian kinh tế được tổ chức theo 5 cực động lực.

Trong đó, cực lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế tập trung chức năng quản trị, tài chính, dịch vụ toàn cầu, kinh tế tri thức và văn hóa sáng tạo. Cực đổi mới sáng tạo phía đông gồm Thủ Đức, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, kết nối Long Thành, phát triển công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và giáo dục đại học. Cực công nghiệp - logistics phía bắc tập trung tại Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bàu Bàng. Cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía nam trải từ Châu Đức xuống Long Sơn, Phú Mỹ và khu cảng biển Cần Giờ. Cực đô thị, giáo dục, y tế phía tây có trọng tâm tại khu vực H.Bình Chánh cũ, phát triển đô thị gắn với giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, góp phần giảm áp lực lên lõi trung tâm.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn kết nối khu vực Bến Bạch Đằng với bờ sông Thủ Thiêm Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Quy hoạch còn xác định 5 trung tâm vệ tinh gồm Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên; tổ chức 5 hệ liên kết chiến lược, 10 vùng quản trị phát triển.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh thông qua quy hoạch mới là bước đầu. UBND thành phố sẽ cụ thể hóa thành chương trình, danh mục dự án và nguồn lực, ưu tiên giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, logistics, hạ tầng số, năng lượng và hạ tầng sinh thái.

Đ O BẰNG KẾT QUẢ THỰC TẾ

Theo ông Nguyễn Văn Được, thành phố phải quản trị tiến độ, chất lượng và khả năng thực thi chính sách. Tháng 10 dự kiến trình 31 nghị quyết nhưng mới trình được 16, còn 15 nội dung chuyển sang tháng 12, nâng khối lượng dự kiến trong tháng này lên 62 nghị quyết. Ông yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các nội dung chậm tiến độ. Mỗi nghị quyết phải xác định cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn, nguồn lực và kết quả cụ thể.

Với đầu tư công, dự án chậm phải xác định nguyên nhân; dự án không có khả năng giải ngân phải kịp thời điều chuyển vốn. Thước đo chính sách là những điểm nghẽn được tháo gỡ, nguồn lực được huy động và thuận lợi mang lại cho người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đề nghị sau khi quy hoạch được thông qua, tiếp thu đầy đủ ý kiến các bộ, ngành T.Ư và được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, phải kịp thời xây dựng lộ trình thực hiện. Ông Minh yêu cầu lấy hiệu quả thực tế làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; không để nghị quyết có hiệu lực nhưng chậm triển khai. Thành phố phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; với dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo kênh rạch, công tác tái định cư phải được xem là then chốt.