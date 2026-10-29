TP.HCM định hình 5 trung tâm vệ tinh trong quy hoạch tầm nhìn 100 năm

TP.HCM định hướng tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, chuyển từ tập trung vào lõi đô thị sang mạng lưới các cực tăng trưởng liên kết chặt chẽ. Trong cấu trúc này, 5 trung tâm vệ tinh gồm Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Tân Uyên - Bắc Tân Uyên là những điểm nhấn trong tổ chức không gian phát triển.

Nội dung trên được Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trình bày tại kỳ họp HĐND TP.HCM sáng 29.10 nhằm báo cáo các nội dung trọng tâm trong Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

5 trung tâm vệ tinh trong cấu trúc siêu đô thị

Theo quy hoạch, TP.HCM phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa tâm, với cấu trúc gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Năm cực động lực xác định theo các chức năng chủ đạo: lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế; đổi mới sáng tạo phía đông; công nghiệp, công nghệ cao, logistics phía bắc; cảng biển, thương mại tự do, logistics quốc tế và năng lượng phía nam; đô thị, giáo dục, y tế phía tây.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trình bày tóm tắt quy hoạch tổng thể ẢNH: SỸ ĐÔNG

Song song đó, 5 trung tâm vệ tinh gồm Côn Đảo; Long Hải - Hồ Tràm; Hóc Môn - Củ Chi; Bàu Bàng; Tân Uyên - Bắc Tân Uyên. Việc tổ chức các cực động lực và trung tâm vệ tinh nằm trong định hướng chuyển đổi cấu trúc đô thị, hình thành mạng lưới phát triển liên kết thay vì tập trung chủ yếu vào khu vực lõi.

Phó chủ tịch TP.HCM cho biết quy hoạch cũng đề xuất 5 hệ liên kết chiến lược, gồm trục bắc - nam kết nối từ cửa khẩu đến không gian biển; trục đông - tây liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Đông Nam bộ; liên kết công nghiệp - sản xuất - logistics đa phương thức; hệ thống hạ tầng đô thị đa tầng; và liên kết xanh - xanh dương, lấy sông Sài Gòn - sông Đồng Nai làm trục trung tâm sinh thái.

Không gian phát triển được tổ chức theo đặc điểm đất đai, hạ tầng, môi trường và bản sắc của từng khu vực. Trên cơ sở đó, 10 vùng quản trị phát triển sẽ là căn cứ đề xuất chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kiểm soát phát triển phù hợp với đặc thù từng vùng.

Hoàn thành gần 1.000 km đường sắt đô thị vào năm 2050

Một định hướng trong quy hoạch tổng thể được ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh là tổ chức không gian TP.HCM theo 3 chiều, gồm mặt đất, không gian ngầm và không gian trên cao, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Quy hoạch ưu tiên phát triển đô thị nén gắn với giao thông công cộng theo mô hình TOD tại các đầu mối giao thông, đồng thời tái thiết những khu vực sử dụng đất kém hiệu quả. Việc phát triển đô thị phải phù hợp với điều kiện tự nhiên và sức chịu tải của môi trường, kiểm soát đô thị hóa tại các vùng thấp trũng, nhạy cảm.

Khu vực phía tây TP.HCM được định hướng phát triển các chức năng đô thị, giáo dục, y tế ẢNH: NHẬT THỊNH

Hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai và rừng Cần Giờ được xác định là nền xanh - xanh dương, góp phần bảo đảm cân bằng sinh thái và duy trì bản sắc cảnh quan đô thị.

Về chỉ tiêu đất xây dựng, đến năm 2030, diện tích đất xây dựng toàn thành phố dự kiến khoảng 280.000 - 290.000 ha, bình quân 150 - 155 m²/người. Đến năm 2050, diện tích này tăng lên khoảng 365.000 - 390.000 ha, với chỉ tiêu bình quân 135 - 140 m²/người.

Hạ tầng giao thông được định hướng phát triển đồng bộ, tăng cường kết nối liên vùng và quốc tế. Đến năm 2050, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 961 km, cùng khoảng 450 km đường sắt nhẹ (LRT) và xe điện mặt đất (tramway). Tỷ lệ đảm nhận vận tải hành khách công cộng được định hướng đạt 55 - 65%.

Các đầu mối trung chuyển đa phương thức tại nhà ga, sân bay, cảng biển và trung tâm đô thị sẽ gắn với phát triển các khu TOD theo từng cấp độ.

Hướng tới đô thị toàn cầu vào năm 2075

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết quy hoạch xác định mục tiêu phát triển theo 3 giai đoạn. Đến năm 2030, thành phố hướng tới trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nổi trội ở Đông Nam Á. Đến năm 2045, mục tiêu là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á. Từ năm 2075 và xa hơn, thành phố hướng tới đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại và phát triển toàn diện.

Khu vực Vũng Tàu sẽ được nghiên cứu hình thành khu kinh tế đặc biệt ven biển ẢNH: NGUYỄN LONG

Quy hoạch tổng thể và 47 quyết sách quan trọng tại Kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM

Để tạo động lực tăng trưởng, quy hoạch định hướng phát triển Trung tâm Tài chính TP.HCM, khu thương mại tự do gắn với logistics quốc tế, trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia, các khu công nghệ cao và trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo.

"Trong dài hạn, nghiên cứu hình thành khu kinh tế đặc biệt ven biển tại khu vực Vũng Tàu, tích hợp các khu đặc thù với cơ chế quản lý, chính sách vượt trội toàn khu", ông Cường nói thêm.

Về tiến độ, ông Cường cho biết sau khi HĐND TP.HCM thông qua, Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ xem xét phê duyệt quy hoạch, dự kiến hoàn thành cuối tháng 10.2026.