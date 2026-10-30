TP.HCM sẽ thành lập thêm 7 phường sau năm 2030

Ngày 30.10, HĐND TP.HCM thông qua Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, trong đó nêu rõ định hướng thành lập thêm phường.

Hiện TP.HCM có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu Côn Đảo. Cuối tháng 8.2026, HĐND TP.HCM tán thành đề án thành lập 29 phường trên cơ sở giữ nguyên trạng 29 xã hiện hữu. Việc chuyển đổi 29 xã thành phường không làm thay đổi tổng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã.

Bản quy hoạch tổng thể xác định đến năm 2030, hệ thống đô thị của thành phố gồm 142 phường và đô thị Côn Đảo. Sau năm 2030, thành phố tiếp tục phát triển, nâng số lượng lên 149 phường và đô thị Côn Đảo.

Như vậy, giai đoạn sau năm 2030, TP.HCM dự kiến thành lập thêm 7 phường. Việc nâng cấp các xã thành phường được thực hiện trên cơ sở đáp ứng điều kiện về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và những tiêu chí liên quan theo quy định.

TP.HCM tính toán thành lập thêm phường ở khu vực ngoại thành khi đủ điều kiện ẢNH: NHẬT THỊNH

Về tổ chức không gian, quy hoạch tổng thể TP.HCM định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng. Các khu vực đô thị, nông thôn và những cực phát triển được kết nối chặt chẽ, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan và môi trường, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo đó, TP.HCM tập trung nâng cấp, tái thiết các khu vực hiện hữu, hình thành những cực, trung tâm đô thị mới gắn với lợi thế đặc thù của từng khu vực và hệ thống hạ tầng hiện đại. Thành phố cũng ưu tiên phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng), kiểm soát tình trạng phát triển dàn trải, sử dụng hiệu quả quỹ đất và nâng cao chất lượng không gian đô thị.

Đối với khu vực nông thôn, quy hoạch định hướng phát triển theo mô hình nông thôn sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp đô thị. Quá trình đô thị hóa được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tình trạng phân lô, xây dựng tự phát và chuyển đổi đất nông nghiệp không theo quy hoạch...

Đến năm 2050, TP.HCM tiếp tục giữ vai trò đô thị đặc biệt, đô thị trung tâm tổng hợp quốc gia và một cực tăng trưởng kinh tế - xã hội quan trọng của cả nước. Hệ thống đô thị và nông thôn được định hướng phát triển hài hòa, liên kết đồng bộ, xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu và có năng lực cạnh tranh quốc tế.