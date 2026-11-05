Chủ tịch TP.HCM yêu cầu điều chuyển vốn các dự án giải ngân kém

Chỉ đạo trên được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đưa ra tại phiên họp kinh tế - xã hội tháng 10.2026 của UBND TP.HCM tổ chức chiều 5.11. Năm nay, TP.HCM được giao vốn đầu tư công 147.599 tỉ đồng. Đến cuối tháng 10, thành phố giải ngân 118.278 tỉ đồng, tương đương 80,1%.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết tính chung 10 tháng, các phường, xã giải ngân 78%, tiệm cận mức bình quân chung toàn thành phố. Trong đó, 80% số địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ 50 - 80%, còn 20% địa phương giải ngân dưới 50%.

Để chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công trung hạn, ông Dinh đề nghị các phường, xã đề xuất các dự án cấp bách gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm.

Dự án rạch Xuyên Tâm, đoạn qua phường Bình Thạnh, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Với khoảng 29.300 tỉ đồng vốn đầu tư công còn lại, bình quân mỗi tháng thành phố cần giải ngân hơn 15.000 tỉ đồng. Để giải ngân 100% vốn được giao, Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu rà soát từng gói thầu, từng dự án. Với những dự án nguy cơ giải ngân thấp, không thực hiện được thì điều chuyển vốn sang những dự án giải ngân tốt. "Những dự án đang làm tốt, còn dư địa thì tiếp tục giao vốn thêm", ông Được nói.

Song song đó, ông Được giao các phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án tồn đọng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư doanh nghiệp trong nước và vốn FDI.

Riêng chương trình kích cầu tiêu dùng "5 trong 1", lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Công thương, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp đồng bộ, khai thác tối đa các sự kiện văn hóa và lợi thế của từng ngành.

Hơn 100 thương hiệu tham gia chương trình kích cầu tiêu dùng

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ cho biết nhóm ngành dịch vụ phải tăng trưởng 13,8% trong quý 4 để góp phần vào mục tiêu chung của thành phố.

Dịp cuối năm, TP.HCM tổ chức chương trình kích cầu tiêu dùng "5 trong 1" dựa trên sự kết nối các chương trình đã được thông qua và tạo giá trị thặng dư, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

Thống kê bước đầu, chương trình sẽ tổ chức hơn 60 sự kiện, ưu tiên tổ chức 35 sự kiện trong tháng 11 - 12.2026 để thúc đẩy tăng trưởng. Đến nay, có 30 tập đoàn lớn và hơn 100 thương hiệu đăng ký tham gia chương trình như Master Card, Shopee, TikTok, các nền tảng thanh toán như Momo, Zalopay, VNPAY và các gói kích cầu của ngân hàng thương mại.

Thông qua chương trình này, TP.HCM kỳ vọng tạo doanh thu hơn 100.000 tỉ đồng, tăng thêm 10.000 - 12.000 tỉ đồng, đóng góp 0,3 - 0,4% vào tăng trưởng cuối năm.