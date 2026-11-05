TP.HCM tăng tốc đấu giá đất, hướng đến mục tiêu thu 1 triệu tỉ đồng

Chiều 5.11, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11.2026. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì hội nghị.

Phát biểu định hướng phiên họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết nhiệm vụ 3 tháng cuối năm rất nặng nề. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế phải đạt 13,2% để góp phần tăng trưởng cả năm đạt 10,2%; thu ngân sách gần 250.000 tỉ để phấn đấu mục tiêu thu hơn 1 triệu tỉ đồng; triển khai các văn bản cụ thể hóa luật Phát triển đô thị.

Về đầu tư công, ông Được cho biết 9 tháng đầu năm, thành phố thuộc top 10 tỉnh thành có kết quả tốt nhất cả nước, lần đầu tiên giải ngân hết quý 3 trên 75%, còn tính chung 10 tháng đạt hơn 80%. Dù vậy, khối lượng giải ngân trong các tháng còn lại vẫn lớn, có ý nghĩa quyết định đến tăng trưởng.

Toàn cảnh phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 10.2026 của UBND TP.HCM ẢNH: CỔNG TTĐT TP.HCM

Đối với vốn ngoài nhà nước, hiện tỷ lệ giải ngân chỉ khoảng 10%. Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các tháng cuối năm phải đẩy nhanh giải ngân vốn trong nước và vốn FDI đạt tỷ lệ tương ứng 30% và 40%.

Riêng nhiệm vụ thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng, ông Được lưu ý cần tăng tốc đấu giá đất, thu nghĩa vụ tài chính đất đai đạt 100.000 tỉ đồng.

Về nhiệm vụ khám sức khỏe toàn dân, đến hết tháng 10, TP.HCM ghi nhận trên 6,8 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc và cập nhật dữ liệu sức khỏe, đạt khoảng 54% dân số, trong đó khoảng 6,2 triệu người đã có hồ sơ sức khỏe điện tử. Ông Được yêu cầu ngành y tế phối hợp các sở ngành liên quan tập trung khám sức khỏe cho người dân, nhất là người lao động trong các khu công nghiệp.

Liên quan đến triển khai luật Phát triển đô thị, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đến nay đã cụ thể hóa hơn 60 văn bản dưới luật, đạt tỷ lệ khoảng 50%. TP.HCM đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành toàn bộ 123 văn bản với tinh thần không cầu toàn.

Tổ chức 2 đợt đấu giá đất ở Thủ Thiêm

Tính chung 10 tháng, thu ngân sách nhà nước của TP.HCM khoảng 762.000 tỉ đồng, đạt 94,8% so với dự toán năm 2026 và đạt 75,4% so với mục tiêu 1 triệu tỉ đồng. Đến cuối tháng 10, giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM gần 118.300 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 80,1% kế hoạch.

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tính đến ngày 21.10, TP.HCM thu từ đất 72.030 tỉ đồng, đạt 44,3% chỉ tiêu, còn phải thực hiện 90.601 tỉ đồng. Nếu thực hiện đầy đủ các nguồn thu theo phương án, tổng nguồn thu từ đất năm 2026 dự kiến đạt hơn 183.000 tỉ đồng.

TP.HCM sẽ tổ chức 2 đợt đấu giá nhà đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết trong 2 tháng cuối năm sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ xác định, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể, ưu tiên các hồ sơ có khả năng sớm phát sinh nghĩa vụ tài chính.

Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và cơ quan thuế kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hồ sơ, chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc thực hiện nộp ngân sách.

Đối với nhà đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố sẽ tổ chức đấu giá 2 đợt vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 đối với 4 lô đất và 3.790 căn hộ, giá khởi điểm hơn 34.000 tỉ đồng.

Vốn FDI tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ

Liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, Thống kê TP.HCM cho biết trong 10 tháng năm 2026, TP.HCM có 44.715 doanh nghiệp thành lập mới. Tuy nhiên, số doanh nghiệp được cấp phép giảm 6% so với cùng kỳ và vốn đăng ký giảm 58%. Đáng chú ý, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 30,3%, trong khi số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại thị trường giảm 4,4%.

Diễn biến này cho thấy sức khỏe khu vực doanh nghiệp vẫn cần được quan tâm, đặc biệt là khả năng duy trì hoạt động, tiếp cận vốn, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cũng theo Thống kê TP.HCM, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là điểm sáng với tổng vốn đạt 19,1 tỉ USD, gấp 4,2 lần cùng kỳ. Đây là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế thành phố trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Thống kê TP.HCM lưu ý cần phân biệt giữa vốn đăng ký và vốn thực hiện. Chỉ khi các dự án được triển khai, tạo ra khối lượng đầu tư, năng lực sản xuất và hoạt động kinh doanh thực tế thì nguồn vốn này mới có thể đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.