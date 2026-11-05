TP.HCM xếp 104 phường vào nhóm đô thị đặc biệt

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản phân 168 đơn vị hành chính cấp xã thành 4 nhóm địa bàn gồm: đô thị đặc biệt, đô thị, đồng bằng và miền núi. Việc phân nhóm nhằm đánh giá đặc điểm, tính chất và khối lượng công việc tại từng địa phương, qua đó phục vụ rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Việc phân nhóm được thực hiện theo Kết luận 107 ngày 17.10 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 07 ngày 19.10 của Ban Tổ chức Trung ương.

Theo đó, việc xác định nhu cầu nhân lực phải căn cứ đồng bộ vào địa giới hành chính, quy mô và trình độ phát triển, mức độ phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tự chủ và xã hội hóa. Đặc biệt, việc đánh giá phải tính đến điều kiện đặc thù của từng địa bàn, không bình quân, cào bằng hoặc áp dụng máy móc theo vùng.

TP.HCM xác định nhóm đô thị đặc biệt có 104 phường, gồm các đơn vị hành chính loại I. Đây là những địa bàn thuộc lõi hoặc khu vực phụ cận đô thị đặc biệt, có mật độ dân cư cao, lượng người tạm trú, vãng lai lớn, tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học và hoạt động thương mại, dịch vụ.

104 phường của TP.HCM được xếp vào nhóm đô thị đặc biệt Ảnh: bùi quốc hoàng

Nhóm đô thị gồm 38 phường, xã, trong đó có 9 phường được phân loại đơn vị hành chính loại I và 29 xã đang xây dựng đề án chuyển thành phường. Đặc trưng của nhóm này là tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung khu công nghiệp, khu dịch vụ, chịu áp lực về đất đai, xây dựng, hạ tầng, giao thông và môi trường.

Nhóm đồng bằng gồm 24 xã, trong đó 12 xã loại I và 12 xã loại II. Các địa bàn có đặc điểm gắn với sản xuất nông nghiệp, làng nghề, dịch vụ nông thôn, hợp tác xã, cụm công nghiệp nhỏ, du lịch cộng đồng và xây dựng nông thôn mới.

Nhóm miền núi gồm xã Thạnh An và đặc khu Côn Đảo. Dù khác nhau về phân loại đơn vị hành chính, hai địa bàn có điểm chung là vị trí biệt lập, dân cư thưa, đặc điểm biển đảo và chi phí phục vụ cao.

UBND TP.HCM xác định kết quả phân nhóm là căn cứ đánh giá yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm và khối lượng công việc của chính quyền cấp xã, phục vụ giải trình nhu cầu nhân lực. Việc phân nhóm không thay thế kết quả phân loại đơn vị hành chính và đánh giá trình độ phát triển đô thị theo Nghị quyết 111/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

TP.HCM hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã. Sau 2 đợt phân loại, TP.HCM có 153 đơn vị hành chính cấp xã đạt loại I, gồm 113 phường, 39 xã và đặc khu Côn Đảo; 15 đơn vị còn lại đạt loại II, đều là xã.