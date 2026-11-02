TP.HCM không lấy số người hiện có để tính biên chế

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 107-KL/TW ngày 17.10.2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, việc xác định vị trí việc làm phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu công việc thực tế. Mỗi vị trí phải gắn với một nhóm công việc tương đối ổn định, có sản phẩm, trách nhiệm và yêu cầu năng lực rõ ràng.

Thành phố yêu cầu không hình thành vị trí việc làm riêng chỉ vì khác nhau về công đoạn, nhiệm vụ đột xuất hoặc ngạch, bậc; đồng thời tích hợp những vị trí có tính chất công việc tương đồng và có thể sử dụng chung nhân lực.

TP.HCM đang rà soát để xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Việc rà soát cũng phải tính đến tác động của phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, mức độ tự chủ và xã hội hóa, nhất là tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Các cơ quan phải phân định rõ nhiệm vụ chủ trì, phối hợp, trách nhiệm giữa các cấp, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Đối với nhu cầu nhân lực, TP.HCM yêu cầu các cơ quan căn cứ vào nhiệm vụ, sản phẩm, khối lượng, tần suất, mức độ phức tạp, chất lượng, thời gian, địa bàn, điều kiện thực hiện và năng lực cần thiết. Đối với công việc đặc thù, phải tính đến tiến độ, trách nhiệm đối với sản phẩm, nhiệm vụ đột xuất, thời điểm cao điểm và yêu cầu duy trì năng lực chuyên môn; không áp dụng máy móc định mức giải quyết hồ sơ hành chính.

Thành phố nhấn mạnh không đồng nhất một vị trí việc làm với một cá nhân hoặc một chỉ tiêu biên chế; nhu cầu nhân lực cũng không tự động được quy đổi thành chỉ tiêu biên chế.

Nếu tăng biên chế phải có căn cứ kiểm chứng

Sau khi xác định nhu cầu, các đơn vị phải đối chiếu với số người hiện có, biên chế được giao, cơ cấu chuyên môn, năng lực, tình hình phân bổ và nguồn kinh phí để xác định đúng nơi thừa, nơi thiếu hoặc bố trí chưa phù hợp.

Thành phố ưu tiên bố trí lại, điều chuyển, đào tạo, sàng lọc, kiêm nhiệm và sử dụng chung nhân lực. Trường hợp đề xuất tăng biên chế phải có căn cứ kiểm chứng, đúng thẩm quyền và bảo đảm kiểm soát tổng biên chế.

Đáng chú ý, TP.HCM yêu cầu ưu tiên thu hồi, điều chuyển biên chế từ những nơi giảm nhiệm vụ hoặc sử dụng chưa hiệu quả sang những nơi thực sự cần thiết. Phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 phải được xây dựng trên cơ sở nhu cầu nhân lực đã xác định, có dự báo theo từng năm và giải trình cụ thể.

UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ hoàn chỉnh về Sở Nội vụ để báo cáo Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM và Bộ Nội vụ trước ngày 5.11.