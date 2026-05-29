TP.HCM rà soát, bổ sung biên chế cho phường, xã

K IẾN NGHỊ ĐIỀU CHỈNH BIÊN CHẾ PHƯỜNG, XÃ

Đánh giá 1 năm thực hiện mô hình mới, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực về hiệu quả vận hành tổ chức bộ máy chính quyền thành phố và cấp xã. Tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, giảm đầu mối quản lý, giảm cấp trung gian, tăng cường tính trực tiếp giữa chính quyền và người dân, tăng tính chủ động và trách nhiệm cho chính quyền cấp xã. TP.HCM sử dụng biên chế theo đúng khung được giao, hiện có 15.722 công chức đang làm việc, viên chức hơn 135.000 người, cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị ẢNH: SỸ ĐÔNG

Mặt khác, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm - xã đông dân nhất TP.HCM với hơn 204.000 người, cho biết khối lượng công việc của xã tăng đột biến do cấp phòng đảm nhận công việc của nhiều sở, ngành trong khi biên chế giao quá ít so với số đầu việc. Điều này dẫn đến quá tải tại các phòng chuyên môn, đặc biệt ở Ban Xây dựng Đảng, Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa - Xã hội. Ông Tuấn kiến nghị nghiên cứu điều chỉnh các quy định về khung biên chế của khối Đảng - đoàn thể xã cao hơn khung biên chế để phù hợp với quy mô dân số, số lượng đảng viên, khối lượng công việc và tính chất nhiệm vụ của xã, phường, đặc khu cụ thể.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhìn nhận việc phân cấp, phân quyền tuy đã mở rộng về thẩm quyền nhưng chưa đi đôi với phân bổ nguồn lực, nhân lực tương xứng. Khung quy định về tổ chức bộ máy và biên chế hiện hành của cấp xã chưa phản ánh đầy đủ đặc thù của một đô thị đặc biệt như TPHCM. "Một số địa bàn có quy mô dân số lớn, có khối lượng công việc, số lượng hồ sơ phát sinh nhiều nhưng vẫn áp dụng chung định mức biên chế, dẫn tới quá tải trong tham mưu giải quyết công việc", ông Cường nói.

Từ thực tiễn trên, ông Cường cho rằng với các đô thị đặc biệt như TP.HCM và TP.Hà Nội, cần nghiên cứu cơ chế đặc thù về tổ chức bộ máy và biên chế phù hợp với quy mô dân số, khối lượng công việc và yêu cầu quản trị đô thị hiện đại.

P HÂN BỔ BIÊN CHẾ KHÔNG "CÀO BẰNG"

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ cơ chế xin - cho sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có kiểm soát quyền lực. Ông Quang cho biết theo Nghị quyết 09 năm 2026 của Bộ Chính trị, TP.HCM sẽ được tăng thêm tối đa 20% tổng biên chế. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng cho phép tuyển dụng 995 người hoạt động không chuyên trách làm công chức, viên chức và hơn 400 người được ký hợp đồng với nhân sự có trình độ về khoa học công nghệ, công nghệ thông tin.

Dù được phân bổ thêm nhân sự, Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý phải hết sức cẩn trọng việc tuyển dụng để tuyển chọn người làm được việc, người giỏi, tránh tình trạng gửi gắm, "xin suất". Nếu khâu tuyển chọn không làm tốt thì lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm cho kết quả của đơn vị mình quản lý. Lãnh đạo TP.HCM khuyến khích việc thi tuyển, sát hạch, để dành chỗ cho các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc và những người có năng lực, kinh nghiệm quản trị. Với biên chế tăng thêm, TP.HCM không cào bằng phân bổ đồng đều cho các phường, xã, có địa bàn sẽ giữ nguyên, thậm chí cắt giảm nếu ít công việc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị cấp sở và phường, xã tăng cường phối hợp, việc chưa rõ thì hướng dẫn, trao đổi, cấp sở phải xuống cơ sở lắng nghe để giải quyết chứ không "ngồi ở trên rồi phán". Sắp tới, TP.HCM sẽ tính toán chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm hài hòa giữa cấp thành phố và xã, phường. Ngoài ra, Thành ủy TP.HCM cũng rà soát một số vị trí lãnh đạo thành phố và sở ngành để điều chỉnh sau một năm vận hành mô hình mới.

Về tổ chức bộ máy, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết sắp tới sẽ thành lập thêm đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy TP.HCM là Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP.HCM. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng dự kiến thành lập cơ quan nghiên cứu phát triển trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. "Với quy mô, tầm vóc phát triển và nhiệm vụ đặt ra cho TP.HCM mới cần có bộ phận nghiên cứu chuẩn mực về tổ chức thực hiện các chính sách, cơ chế đặc thù", ông Quang lý giải, đồng thời cho biết cơ quan này sẽ thành lập trước ngày 1.7.