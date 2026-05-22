Cần Thơ ra mắt Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 22.5, thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học "Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ mang tầm khu vực và ĐBSCL".

Tham gia hội thảo, nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp đã đóng góp ý kiến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công và tư. Nhiều tham luận đã đóng góp xây dựng việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo giữ vai trò dẫn dắt vùng ĐBSCL, gắn với triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn công bố thành lập Innovation Hub 4.0 và ra mắt Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. Innovation Hub 4.0 được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Sở KH-CN và Tập đoàn CT Group, được kỳ vọng trở thành không gian kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo theo xu hướng công nghệ mới.

Trong khi đó, Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ sẽ góp phần tạo thêm nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp công nghệ tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết thời gian qua thành phố đã ban hành và triển khai đồng bộ nhiều chương trình, kế hoạch giúp hoạt động đổi mới sáng tạo từng bước lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Đến nay, thành phố đã ký kết 30 ghi nhớ hợp tác, liên kết với 6 quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Qua đó hỗ trợ thành công 21 doanh nghiệp khoa học công nghệ, 68 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và hơn 190 dự án khởi nghiệp.

Song song đó, thành phố đã hình thành và kết nối với 5 mạng lưới liên kết hệ sinh thái vùng, 23 tổ chức hỗ trợ trung gian và 6 không gian làm việc chung. Đặc biệt, năm 2025, thành phố Cần Thơ đã thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo. Việc vận hành hiệu quả Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ có nhiều ý nghĩa để góp phần đưa trung tâm ngày một phát triển, trở thành hạt nhân điều phối hệ sinh thái toàn vùng ĐBSCL.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH-CN) cho biết, Bộ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với thành phố Cần Thơ trong quá trình hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp. Bộ mong muốn góp phần giúp thành phố Cần Thơ phát triển, nâng tầm vị thế của mình không chỉ trong vùng ĐBSCL mà hướng đến cả nước và quốc tế.