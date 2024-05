Đề xuất giao địa phương quyết định vị trí việc làm đặc thù

Đến nay, TP.HCM đã phê duyệt vị trí việc làm của 21/22 quận, huyện, TP.Thủ Đức (gồm 252 tổ chức hành chính). TP.HCM cũng đã phê duyệt vị trí việc làm của 8/33 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP.HCM và các sở, ban, ngành; 1.245/1.432 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức. Các cơ quan, đơn vị còn lại đang trong giai đoạn thẩm định.



Công chức làm việc tại bộ phận một cửa UBND Q.6, TP.HCM Sỹ Đông

UBND TP.HCM cho biết hiện các bộ, ngành đã ban hành khung quy định về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, thực tiễn công tác xây dựng đề án vị trí việc làm thời gian qua theo chỉ đạo chung của Chính phủ, vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp còn có một số vướng mắc.

Cụ thể, danh mục vị trí việc làm do T.Ư ban hành còn chưa bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp, một số thông tư của bộ chuyên ngành quy định thiếu các vị trí lãnh đạo, quản lý tại đơn vị sự nghiệp thuộc địa phương. Đơn cử như thông tư của Bộ Xây dựng không quy định các vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp liên quan đến kỹ sư xây dựng mặc dù đây là vị trí việc làm rất cần thiết tại các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành xây dựng. Còn thông tư của Bộ VH-TT-DL không có các vị trí việc làm cho ngành du lịch…

UBND TP.HCM cũng nêu thực tế xuất phát từ nguyên tắc phân cấp, phân quyền nên nhiều cơ quan, đơn vị được giao các chức năng nhiệm vụ đặc thù. Một số cơ quan, đơn vị do sáp nhập, sắp xếp tổ chức bộ máy nên có thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ riêng do UBND TP.HCM giao. Do đó, thực tế phát sinh nhiều vị trí của công chức, viên chức ở địa phương chưa có trong quy định tại thông tư của các bộ, ngành.

Cũng theo UBND TP.HCM, bản mô tả vị trí việc làm của các bộ, ngành chưa thật sự phù hợp với công việc thực tế tại địa phương; một số vị trí yêu cầu tiêu chuẩn quá cao (đặc biệt là tiêu chuẩn về lý luận chính trị). Ngoài ra, số lượng biên chế và người làm việc được giao chưa thật sự đảm bảo đủ nhu cầu của các cơ quan, đơn vị trong bối cảnh công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công ngày càng phức tạp.

Từ thực tiễn nêu trên, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Nội vụ cho phép các địa phương quyết định việc xây dựng vị trí việc làm đặc thù, không có trong quy định của T.Ư phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng vị trí việc làm, xác định yêu cầu về khung năng lực của các vị trí việc làm đặc thù được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của bộ chuyên ngành. Ngoài ra, TP.HCM cũng đề nghị Bộ Nội vụ thống nhất hướng dẫn chung về cơ cấu viên chức theo hạng chức danh nghề nghiệp tại luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành để thực hiện thống nhất toàn quốc.