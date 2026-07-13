Chủ tịch phường, xã ở TP.HCM được phê duyệt danh sách tinh giản biên chế

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa quyết định ủy quyền cho thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế cùng kinh phí thực hiện, nhằm rút ngắn quy trình xử lý, tăng tính chủ động cho các đơn vị.

Theo quyết định, việc ủy quyền được thực hiện theo quy định tại Nghị định 154/2025 của Chính phủ về tinh giản biên chế và áp dụng đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Các đối tượng được xem xét tinh giản gồm cán bộ, công chức, viên chức; người lao động theo chế độ hợp đồng được áp dụng chính sách như công chức; người lao động hợp đồng không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan hành chính dôi dư do cơ cấu lại nhân lực, sắp xếp tổ chức bộ máy.

TP.HCM dự kiến cắt giảm từ 5 - 10% biên chế trong giai đoạn 2027 - 2031 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo quyết định, người đứng đầu các cơ quan được ủy quyền chịu trách nhiệm phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản và kinh phí thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND TP.HCM về kết quả thực hiện. Trong quá trình giải quyết, các đơn vị được sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Việc ủy quyền có hiệu lực từ ngày 10.7.2026 - 31.5.2028. Cùng với đó, Quyết định 2261 ban hành ngày 29.4.2026 về cùng nội dung hết hiệu lực kể từ khi quyết định mới có hiệu lực.

Chủ trương phân cấp này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ tinh giản biên chế, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy trong giai đoạn mới.

Việc tinh giản biên chế đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Thường trực Thành ủy TP.HCM đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng lộ trình tinh giản biên chế hằng năm, đặc biệt đối với những đơn vị chưa thực hiện giảm biên chế trong năm 2026. Thành phố cũng đặt mục tiêu tiếp tục cắt giảm từ 5 - 10% biên chế trong giai đoạn 2027 - 2031, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng bộ máy.