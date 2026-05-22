Bộ Nội vụ hướng dẫn mới về tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn xử lý một số vướng mắc liên quan chính sách tinh giản biên chế và tiếp nhận công chức theo các nghị định mới của Chính phủ.

Một trong những nội dung đáng chú ý liên quan việc áp dụng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15.6.2025.

Theo quy định tại nghị định này, cán bộ, công chức có một năm bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thuộc diện tinh giản biên chế.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cho biết quy định mới tại khoản 1, điều 32 luật Cán bộ, công chức năm 2025 và khoản 3, điều 57 Nghị định 170/2025/NĐ-CP cùng có hiệu lực từ ngày 1.7.2025 lại xác định công chức bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thuộc diện giải quyết thôi việc và được hưởng chế độ, chính sách theo điều 58 của Nghị định 170 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Trên cơ sở quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Bộ Nội vụ nêu rõ: "Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau".

Do đó, công chức bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ sẽ áp dụng chính sách theo luật Cán bộ, công chức năm 2025 và Nghị định 170/2025/NĐ-CP, không thuộc diện áp dụng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP.

Như vậy, từ ngày 1.7.2025, trường hợp công chức không hoàn thành nhiệm vụ sẽ được xử lý theo diện thôi việc thay vì đưa vào diện tinh giản biên chế như trước đây.

Người đã tinh giản biên chế được tuyển dụng lại phải hoàn trả trợ cấp

Ngoài nội dung liên quan tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn một số trường hợp cụ thể về tiếp nhận công chức theo Nghị định 170/2025/NĐ-CP.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết trường hợp đã được giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP thì không thuộc diện tiếp nhận vào làm công chức.

Nếu những người này có nhu cầu trở thành công chức, thì sở nội vụ được đề nghị hướng dẫn đăng ký tham gia thi tuyển theo quy định.

Đáng chú ý, khoản 6, điều 3 Nghị định 154/2025/NĐ-CP cũng quy định đối tượng đã tinh giản biên chế nếu được tuyển dụng trở lại vào các cơ quan, đơn vị hưởng lương ngân sách nhà nước hoặc bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong vòng 60 tháng kể từ ngày tinh giản thì phải hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận trước đó.

Bộ Nội vụ cũng làm rõ điều kiện tiếp nhận vào làm công chức đối với lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, người đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thuộc diện được xem xét tiếp nhận vào làm công chức.

Các điều kiện bao gồm có ít nhất 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Việc Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn được cho là nhằm tháo gỡ các vướng mắc phát sinh khi nhiều quy định mới liên quan tinh giản biên chế, tuyển dụng và quản lý công chức đồng loạt có hiệu lực trong năm 2025.