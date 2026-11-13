Thắng kiện doanh nghiệp nhưng người lao động vẫn... trắng tay, vì sao?

Ngày 12.11, đoàn giám sát Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM có buổi làm việc với Thi hành án dân sự TP.HCM và các Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2, 9, 16, 17, 18 về việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án với các vụ án tranh chấp giữa doanh nghiệp và người lao động.

Buổi làm việc do ông Phùng Thái Quang, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ người lao động Công đoàn TP.HCM, chủ trì, nhằm làm rõ nguyên nhân thi hành án lao động còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến người lao động và đưa ra giải pháp tháo gỡ.

Vì sao thắng kiện nhưng khó lấy lại quyền lợi từ doanh nghiệp?

Nguyên nhân đầu tiên được Thi hành án dân sự TP.HCM đưa ra là đa số doanh nghiệp chưa tự nguyện chấp hành bản án, quyết định của tòa án. Lỗ hổng trong quy định về vốn điều lệ và tài sản doanh nghiệp cũng là một lý do.

Nhiều công ty đăng ký vốn hàng chục tỉ đồng nhưng tài sản thực tế không có gì ngoài vài bộ bàn ghế và máy tính văn phòng. Khi có phán quyết của tòa án buộc bồi thường cho người lao động, cơ quan thi hành án tiến hành xác minh thì thấy tài sản hợp pháp của công ty bằng 0.

Toàn cảnh buổi làm việc ngày 12.11 Ảnh: Thanh Nga

Với các án liên quan đến nợ bảo hiểm, các doanh nghiệp nợ bảo hiểm thường có hoạt động kinh doanh thua lỗ, hoặc ngừng hoạt động; không đảm bảo điều kiện thi hành án. Do đó, việc yêu cầu doanh nghiệp thi hành án phải thực hiện thanh toán ngay toàn bộ số tiền nợ bảo hiểm rất khó khăn.

Một vấn đề đáng lưu ý khác là chế tài xử lý chủ doanh nghiệp bỏ trốn hiện nay quá yếu. Khi gặp khó khăn tài chính hoặc thua kiện lao động, nhiều chủ doanh nghiệp chọn cách đóng cửa kinh doanh, ngắt liên lạc và "biến mất".

Do đó, doanh nghiệp rơi vào trạng thái "treo". Pháp luật hiện hành chưa có cơ chế mạnh mẽ, rõ ràng để gắn trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật và các thành viên góp vốn của doanh nghiệp đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm, nợ lương khi họ cố tình bỏ trốn, khiến người lao động hoàn toàn trắng tay.

Giải pháp là gì?

Trước thực tế trên, Thi hành án dân sự TP.HCM đề xuất các giải pháp với đoàn giám sát:

Kiến nghị các cơ quan Trung ương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về thi hành án dân sự, quy định về bảo hiểm để thống nhất trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực thi hành án.



Rà soát các quy định trong luật Doanh nghiệp để gắn trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp đối với việc hoạt động của công ty.



Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan như thuế và cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan Thi hành án dân sự thành phố; thông tin nhà đất, công chứng… để tạo điều kiện cho chấp hành viên kịp thời tra cứu, xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, tài khoản, phần vốn góp... của người phải thi hành án.

Ông Phùng Thái Quang, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, chủ trì buổi làm việc

Ảnh: Thanh Nga

Thi hành án dân sự TP.HCM cũng kiến nghị thêm các đơn vị liên quan:

Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM nghiên cứu quy định để ưu tiên chốt sổ bảo hiểm cho người lao động có bản án, quyết định có hiệu lực thi hành.



Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò giám sát quá trình giải quyết các vụ án tranh chấp lao động và tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án.



Hướng dẫn, hỗ trợ người lao động thực hiện quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với tài sản của doanh nghiệp theo quy định pháp luật trong giai đoạn tố tụng...



Ông Phùng Thái Quang cho rằng, để nâng cao hiệu quả thi hành án về lao động trong thời gian tới, đề nghị tiếp tục rà soát, phân loại từng bản án lao động, xác định rõ những vụ việc đã thi hành, đang thi hành và chưa thi hành, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý.



Đoàn giám sát sẽ có sự trao đổi với Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM và Thi hành án dân sự TP.HCM để thống nhất thông tin và quy trình xử lý các vấn đề có liên quan.

"Đối với các vụ việc kéo dài, ảnh hưởng đến người lao động, qua buổi giám sát, các bên sẽ có đầu mối theo dõi, mốc thời gian xử lý kết hợp thông tin thường xuyên để làm sao giải quyết triệt để các nội dung này", ông Phùng Thái Quang nói.