Liên đoàn Lao động TP.HCM vừa công bố quyết định hỗ trợ, chăm lo cho 1.518 đoàn viên, người lao động bị mất việc do Công ty TNHH ECCO Việt Nam (xã Bàu Bàng, TP.HCM) giải thể với tổng kinh phí là 2,88 tỉ đồng.

Kinh phí hỗ trợ, chăm lo trích từ nguồn tài chính Công đoàn thành phố. Cụ thể, với 1.362 đoàn viên, người lao động làm việc trực tiếp tại Công ty TNHH ECCO Việt Nam, mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/người. Tổng kinh phí là 2,724 tỉ đồng.

Còn với 156 người lao động của Công ty TNHH MTV cung ứng lao động Tâm Đức và Công ty TNHH cung ứng nhân lực Nhân Kiệt làm việc tại dự án ECCO, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người. Tổng kinh phí 156 triệu đồng.

Công nhân Công ty ECCO nghe tư vấn việc làm từ các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, ngày 18.11 Ảnh: Phan Diệp

Liên đoàn Lao động TP.HCM giao bộ phận Chính sách pháp luật - Quan hệ lao động phối hợp bộ phận Tài chính, Công đoàn Khu công nghiệp số 5 và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH ECCO Việt Nam khẩn trương tổ chức trao hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Đồng thời, phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM và các đơn vị liên quan tư vấn, giới thiệu việc làm, hướng dẫn người lao động thực hiện các thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội theo quy định.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Công ty ECCO thông báo giải thể ngày 2.11, chính thức dừng hoạt động ngày 30.11.

Ngay sau đó, Liên đoàn Lao động TP.HCM, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cùng chính quyền địa phương đã làm việc với công ty, yêu cầu thực hiện đầy đủ cam kết quyền lợi của người lao động. Các đơn vị cũng phối hợp, kết nối nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng công nhân của ECCO.