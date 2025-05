Một giám đốc bị đại gia Khoa ‘gỗ’ lừa chạy án trong phi vụ triệu đô

Ngày 16.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can lừa chạy án là Nguyễn Sĩ Khoa (biệt danh Khoa "gỗ", 51 tuổi, ở P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, cuối năm 2023, Lộc Văn Cảnh (39 tuổi, ở xã Đồng Thịnh, H.Sông Lô, Vĩnh Phúc) bị Công an TP.Đà Nẵng điều tra.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Sĩ Khoa ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cảnh là Giám đốc Công ty TNHH MTV Lộc Gia - Vĩnh Phúc. Lo sợ bị Công an TP.Đà Nẵng khởi tố về hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn nên Cảnh nhờ người quen tìm đường chạy án.

Cảnh được giới thiệu đến Nguyễn Sĩ Khoa, một đại gia có biệt danh Khoa "gỗ". Khoa đồng ý nhận chạy án cho Cảnh và Công ty TNHH MTV Lộc Gia - Vĩnh Phúc, đồng thời Khoa ra mức giá 1 triệu USD.

Khoa cam kết rằng Cảnh và các nhân viên công ty trên sẽ không bị xử lý hình sự về các hành vi trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Theo hướng dẫn của Khoa, Cảnh mang tiền vào TP.Đà Nẵng, đến tiệm vàng do Khoa giới thiệu, đổi sang USD.

Nguyễn Sĩ Khoa ký vào biên bản bắt tạm giam ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ngày 25.1.2024, Cảnh giao gần 640.000 USD (tương đương 16 tỉ đồng vào thời điểm đó) cho Khoa, nhưng sau đó Cảnh vẫn bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can về hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và trốn thuế.

Phi vụ chạy án triệu đô bất thành, Cảnh tố cáo hành vi lừa đảo của Khoa. Cơ quan điều tra xác định sau khi nhận được tiền, Khoa sử dụng vào mục đích cá nhân, không chạy án cho Cảnh như hứa hẹn.

Công an cũng xác định Khoa không có chức vụ, quyền hạn, không thể liên hệ với người có thẩm quyền để giúp Cảnh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án do Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thụ lý.