Một hộ nghèo làm đơn xin cứu xét: 'Tôi không vay số tiền 30 triệu đồng'

Tổng số tiền vay là 120 triệu đồng. Cho rằng mình không vay, không nhận số tiền 30 triệu đồng, gia đình hộ nghèo này làm đơn gửi đến cơ quan chức năng để giải quyết.

Theo đơn cứu xét gửi đến các cơ quan chức năng của vợ chồng ông Trương Thanh Trí, 40 tuổi, nhà ở đường 779 thuộc tổ 6, ấp Xóm Thuốc, xã An Phú, H.Củ Chi (TP.HCM), gia đình thuộc hộ nghèo trong xã.

Có hay không việc vay 30 triệu đồng?

Thời gian qua, gia đình ông Trí có vay vốn xóa đói giảm nghèo do xã tổ chức (vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội H.Củ Chi) số tiền 90 triệu đồng.

Trong đó, khoản vay 50 triệu đồng ông Trí nhận vào ngày 13.3.2020. Thời gian vay 5 năm và đóng tiền lãi vào ngày 10 (dương lịch) hằng tháng cho ông Đặng Minh Chánh, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (thuộc Hội Nông dân xã An Phú).

Khoản vay 40 triệu đồng ông Trí nhận vào ngày 13.2.2022 và đóng đóng tiền lãi vào ngày 10 hàng tháng cho ông Nguyễn Văn Thanh là tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (do chia tách tổ).

Ông Trương Thanh Trí kiểm tra lại sổ vay vốn của mình TRẦN KHA

Gần đây (3.2024), ông Trí ra đóng tiền cho ông Thanh và có hỏi về số tiền gia đình vay còn lại bao nhiêu thì được người này cho biết là 70 triệu đồng.

Ông Trí lúc này phát hiện trong sổ vay vốn của mình có ghi thêm số tiền 30 triệu đồng, ngoài 2 khoản vay trên nên thắc mắc và lấy lại sổ, đem về nhà.

"Tôi tin tưởng nên để ông Thanh giữ cuốn sổ của mình cả năm nay. Tôi chỉ việc lên đóng tiền, ký giấy và nhận biên lai đóng tiền rồi về. Nay ở đâu ra thêm số tiền 30 triệu này. Tôi không hề vay và nhận số tiền đó", ông Trí khẳng định.

Nói về số tiền 30 triệu đồng này, ông Trí cho biết có thể là sự nhầm lẫn. Theo ông Trí, trong thời gian đóng tiền khoản vay 50 triệu đồng cho ông Đặng Minh Chánh thu, khi số tiền khoản vay gốc còn 9 triệu đồng thì chuyển giao qua ông Nguyễn Văn Thanh thu, đóng ngân hàng.

Thời gian này, ông Trí đang đi làm công cho một người trong xóm. Khi nghe ông Trí tâm sự cuộc sống túng thiếu, người này bảo đến ông Thanh hỏi vay tiếp để có vốn làm ăn.

Ông Trí sau đó đến hỏi và nhờ ông Thanh làm giúp bộ hồ sơ để vay thêm 30 triệu đồng. Bộ hồ sơ này có chữ ký của cả 2 vợ chồng ông Trí.

Trong thời gian này, nghe người quen nói trường hợp ông Trí có thể vay đến 100 triệu đồng nên ông đến nhờ tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn để hỏi thăm. Tuy nhiên, ông Thanh nói chỉ hỗ trợ cho trường hợp của ông Trí vay "hết mức" là 40 triệu đồng.

Ông Thanh đã làm lại bộ hồ sơ khác cho vợ chồng ông Trí được vay 40 triệu đồng và nhận tiền tại UBND xã An Phú. Cộng với số tiền 9 triệu đồng từ khoản vay còn lại trước đó chuyển qua thì tổng số tiền ông Trí vay là 49 triệu đồng. Số tiền này ông Trí đóng trong vòng 5 năm, đến 2027 là mãn hạn vay. Hằng tháng, gia đình ông Trí đóng tiền lãi cho ông Thanh để chuyển ngân hàng. Riêng bộ hồ sơ xin vay 30 triệu đồng trước đó không dùng đến ông Trí vẫn để ở chỗ ông Thanh không lấy về.

Nói về 2 lần vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng, ông Trí cho biết điều nhận ở UBND xã An Phú. Mỗi lần nhận tiền, phía ngân hàng điều đưa cho ông Trí tờ giấy ủy quyền vay vốn và giấy đề nghị vay vốn có ghi rõ số tiền, chữ ký và họ tên thì ông Trí tự viết. Ngoài ra, hồ sơ vay vốn phải đủ các loại giấy tờ khác mới được nhận tiền và được ông Trí cất giữ cẩn thận.

Trong khi đó, bộ hồ sơ khoản vay 30 triệu đồng thể hiện ông Trí nhận tiền vào ngày 26.12.2022 thì không có giấy ủy quyền do ông ký tên, người chứng kiến cũng như xác nhận của UBND cấp xã.

Khoản vay 30 triệu đồng thể hiện trên biên lai mà ông Trí đóng lãi suốt nhiều tháng mà không hay biết TRẦN KHA

"Hỏi tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thì nói tôi đã xuống ngân hàng huyện nhận tiền. Xuống ngân hàng thì họ nói đã cho tôi vay ở xã. Tôi đề nghị xem camera thời điểm đó ai nhận số tiền này. Đề nghị cung cấp cho tôi xem tờ giấy ủy quyền vay vốn và bộ hồ sơ lần vay 30 triệu đồng này nhưng họ từ chối", ông Trí bức xúc.

Bản thân ông Trí cũng tự nhận mình quá bất cẩn. Theo đó, những lần đóng tiền cho ông Thanh và ký tên, ông cũng không để ý về số tiền khoản vay 30 triệu đồng thể hiện trên biên lai nên đóng lãi số tiền này và khoản vay trước đó suốt nhiều tháng mà không hay biết.

Gia đình ông Trí khẳng định không vay cũng như chưa từng nhận số tiền 30 triệu đồng này nên đã làm đơn cứu xét gửi đến Hội Nông dân, UBND và Công an xã An Phú cũng như phía Ngân hàng Chính sách xã hội H.Củ Chi, nhưng chưa được xem xét, giải quyết dứt điểm.



Trích xuất camera, giám định chữ ký

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thanh xác nhận, ông là người được ông Trí nhờ làm đơn giúp để gửi đi xét duyệt vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội H.Củ Chi. Còn việc ông Trí nói ông giữ sổ vay của ông Trí cả năm nay là không chính xác.

"Cuốn sổ vay vốn bản thân ông Trí giữ. Khi ông Trí vay vốn, tôi lấy sổ để kẹp vào hồ sơ cho ngân hàng xét duyệt. Xét duyệt cũng phải có thời gian. Rồi khi chuyển khoản phải đưa sổ cho tôi mới làm việc với ngân hàng được chứ. Làm xong thì trả lại", ông Thanh khẳng định mình làm đúng quy định.

Ôg Trương Thanh Trí mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc của mình TRẦN KHA

Liên quan vụ việc của ông Trương Thanh Trí, ông Lê Đình Để, Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội H.Củ Chi xác nhận, đang phối hợp các bên liên quan để giải quyết. Việc ông Trí nói không vay, không nhận số tiền 30 triệu đồng và đến ngân hàng làm việc, ông Để cho hay ông cũng bất ngờ.

"Hồ sơ có cả chữ ký ông Trí. Ông Trí đóng lãi rất nhiều tháng (từ tháng 2.2023 đến 3.2024) của khoản vay này rồi, có cả biên lai ghi nhận, thể hiện số tiền vay trong đó. Bây giờ phát sinh ổng nói không vay, đây là trường hợp hy hữu", ông Để nói.

Đặt trường hợp có người mượn CCCD của ông Trí lên nhận tiền thay thì có được ngân hàng giải ngân, ông Để khẳng định vẫn không được nhận tiền. Khi giải ngân có cả giao dịch viên kiểm soát và đoàn thể của xã chứng kiến, tổ trưởng tổ vay vốn, người dân (người vay)... Quy trình này diễn ra rất chặt chẽ.

Việc ông Trí yêu cầu trích xuất camera ghi nhận có hay không việc vay và nhận 30 triệu đồng này, vị Phó giám đốc ngân hàng cho biết, thời gian lưu trữ camera là 6 tháng. Trường hợp camera không còn lưu trữ, ông Để nói sẽ cho giám định chữ ký.

Trong khi đó, ông Lê Văn An, Phó chủ tịch xã An Phú cho hay, trong tuần sẽ gửi thư mời các bên liên quan lên để giải quyết. Ngoài ra, ông An cũng yêu cầu phía Ngân hàng Chính sách xã hội H.Củ Chi cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan đến hồ sơ vay vốn của ông Trương Thanh Trí để giải quyết một cách thấu tháo nhất cho người dân.