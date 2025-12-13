Một hoa hậu bị tước vương miện

Ngày 11.12, tổ chức Miss Finland - Hoa hậu Phần Lan đăng thông báo chính thức trên Instagram, xác nhận thu hồi danh hiệu của đương kim hoa hậu Sarah Dzafce. Phía này nêu rõ quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ra thông báo.

Lý do Sarah Dzafce bị tước vương miện

Ban tổ chức Miss Finland đề cập thêm rằng quyết định được đưa ra trên cơ sở trách nhiệm gắn liền với vai trò đại diện quốc gia và quốc tế, đồng thời nhấn mạnh phân biệt chủng tộc không thể được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào.

Hoa hậu Phần Lan Sarah Dzafce bị tước vương miện sau cử chỉ phân biệt chủng tộc Ảnh: Instagram NV

Trước đó một ngày, tổ chức kể trên cũng lên tiếng cho rằng những nội dung được đăng tải trên mạng xã hội của đương kim hoa hậu là xúc phạm, gây tổn hại và đi ngược lại các giá trị cốt lõi mà cuộc thi theo đuổi trong suốt hơn 90 năm qua. Tổ chức Miss Finland nhấn mạnh danh hiệu hoa hậu là vị trí đại diện cho hình ảnh, uy tín và các giá trị của Phần Lan trên trường quốc tế.

Toàn bộ vụ việc đã được xem xét thận trọng và theo đúng quy trình. Ban tổ chức cuộc thi cho biết đã làm việc trực tiếp với Sarah Dzafce sau khi cô trở về Phần Lan, đồng thời đánh giá đầy đủ chuỗi sự việc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Phía tổ chức cũng gửi lời xin lỗi đến những cộng đồng bị ảnh hưởng.

Vụ việc bắt nguồn từ cuối tháng 11, khi một hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Sarah Dzafce thực hiện động tác kéo hai khóe mắt - cử chỉ thường được xem là mang tính chế giễu người châu Á. Bức ảnh đi kèm chú thích bằng tiếng Phần Lan, được nhiều người dịch là “ăn cùng một người Trung Quốc”, nhanh chóng gây phản ứng dữ dội từ dư luận.

Thông báo thu hồi danh hiệu của Sarah Dzafce đăng trên Instagram của tổ chức Miss Finland được nhiều người quan tâm Ảnh: Instagram NV

Trước làn sóng chỉ trích, Sarah Dzafce ban đầu phủ nhận hành vi phân biệt chủng tộc. Người đẹp cho biết bức ảnh được chụp trong lúc cô bị đau đầu và đang xoa bóp vùng thái dương, đồng thời khẳng định phần chú thích không phải do cô đăng tải mà được thêm vào bởi một người bạn. Tuy nhiên, những lời giải thích này không làm dịu phản ứng từ công chúng.

Tranh cãi tiếp tục bị đẩy lên cao sau khi Sarah Dzafce đăng một đoạn video quay trên chuyến bay hạng thương gia. Đoạn video bị nhiều khán giả cho rằng cô thể hiện thái độ thiếu cầu thị trước làn sóng chỉ trích và sau đó đã bị xóa.

Trước khi tổ chức Miss Finland đưa ra quyết định kỷ luật, Sarah Dzafce đã lên tiếng xin lỗi công khai. Trong bài đăng trên Instagram ngày 8.12, người đẹp thừa nhận hành động của mình đã gây tổn thương và tạo ra cảm xúc tiêu cực cho nhiều người, đồng thời gửi lời xin lỗi trực tiếp đến cộng đồng người châu Á. Cô cho biết bản thân còn nhiều thiếu sót, cần tiếp tục học hỏi và hoàn thiện, đồng thời sẵn sàng chịu trách nhiệm trước những hệ quả phát sinh.

Sau thông báo thu hồi danh hiệu, tổ chức Miss Finland nhanh chóng công bố người kế nhiệm. Tara Lehtonen, á hậu của cuộc thi. Trong chia sẻ khi nhận danh hiệu, Tara Lehtonen cho biết cô đón nhận vai trò mới với sự trân trọng, nhấn mạnh đây không chỉ là danh hiệu sắc đẹp mà còn là cơ hội, trách nhiệm và sự tín nhiệm.