Một loạt CLB có HLV mới, lý do M.U im lặng về tương lai Erik ten Hag

Theo tờ Telegraph Sport, tỉ phú Jim Ratcliffe sẽ phải làm rõ với Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) về việc sở hữu cổ phần ở 2 CLB gồm M.U và Nice (Pháp), với thời hạn đến thứ hai đầu tuần tới (3.6), để xác định các đội này có được dự Europa League mùa 2024 - 2025 hay không.

Tỉ phú Jim Ratcliffe (trái), đồng sở hữu M.U, sẽ phải giải quyết sự xung đột quy tắc sở hữu nhiều CLB với UEFA AFP

Tỉ phú Jim Ratcliffe sở hữu 27,7 % cổ phần ở CLB M.U và cũng là cổ đông lớn nhất ở CLB Nice sau khi ông tiếp quản đội bóng này vào năm 2019. Theo Quy tắc sở hữu nhiều CLB (MCO) của UEFA, cơ quan bóng đá này cấm bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào có "ảnh hưởng quyết định" đến việc điều hành nhiều CLB trong cùng một giải đấu.

Ở CLB M.U, tỉ phú Jim Ratcliffe tuy là cổ đông nắm số cổ phần ít hơn nhiều so với gia đình nhà Glazer, nhưng ông là người nắm quyền điều hành mảng bóng đá và trực tiếp ra các quyết định bổ nhiệm, sa thải các vị trí quan trọng trong CLB bao gồm cả vị trí HLV và mua sắm cầu thủ. Vị tỉ phú người Anh này và các cộng sự ở Tập đoàn Ineos cũng đang nắm quyền điều hành và trực tiếp ra các quyết định ở CLB Nice. Do đó, họ đã vi phạm quy tắc MCO của UEFA.

Đây chính là lý do M.U từ sau khi vô địch Cúp FA vẫn im lặng về tương lai HLV Erik ten Hag. Tỉ phú Jim Ratcliffe cần giải quyết sự xung đột quy tắc sở hữu nhiều CLB với UEFA trước, sau đó mới có thể giải quyết các vấn đề quan trọng của đội bóng chủ sân Old Trafford. Dĩ nhiên để làm điều này, vị tỉ phú Anh phải từ bỏ việc trực tiếp điều hành ở CLB Nice, hoặc chuyển sang một hình thức khác dù vẫn là nhà đầu tư chính, theo tờ Telegraph Sport.

"Tình thế CLB M.U hiện nay vẫn sẽ được giữ nguyên, với tỉ phú Jim Ratcliffe đang nỗ lực đến đầu tuần tới để giữ được suất thi đấu ở Europa League cho đội bóng và đồng thời cũng tìm giải pháp để Nice vẫn dự giải đấu này. Trong trường hợp không thể giải quyết sự xung đột quy tắc sở hữu nhiều CLB với UEFA, M.U sẽ là đội bị thiệt khi sẽ phải xuống thi đấu ở giải Conference League do họ kết thúc mùa giải có vị trí thấp hơn so với Nice (vị trí thứ 8 ở Ngoại hạng Anh so với thứ 5 ở giải Ligue 1)", tờ Telegraph Sport cho biết.

HLV Enzo Maresca đến Chelsea Fabrizio Romano/X

HLV Vincent Kompany (thứ 2 từ trái sang) ra mắt Bayern Munich CLB Bayern Munich

HLV Hansi Flick ra mắt CLB Barcelona CLB Barcelona

Trong khi đó, việc M.U nếu sắp tới tìm kiếm HLV mới đáp ứng như yêu cầu của tỉ phú Jim Ratcliffe để thay thế ông Erik ten Hag cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Do nhiều nhà cầm quân đã bắt đầu xác định chọn bến đỗ mới để đầu quân.

Như HLV Enzo Maresca của CLB vừa thăng hạng Ngoại hạng Anh, Leicester City, đã quyết định chọn gia nhập Chelsea với hợp đồng có thời hạn đến tháng 6.2029. Ông Enzo Maresca sẽ ra mắt Chelsea ngay cuối tuần này.

Trước đó, CLB Barcelona cũng công bố ra mắt HLV Hansi Flick thay thế HLV Xavi. Tương tự, Bayern Munich cũng ra mắt HLV Vincent Kompany sau khi chiến lược gia này đạt thỏa thuận chia tay CLB Burnley vừa rớt hạng giải Ngoại hạng Anh mùa 2023 - 2024.

HLV Kieran McKenna, người nằm trong danh sách thay thế HLV Erik ten Hag ở M.U, sau khi không đến Chelsea, cũng đã ký hợp đồng dài hạn ở lại CLB Ipswich Town để chinh chiến ở giải Ngoại hạng Anh mùa 2024 - 2025. Tại Ý, HLV Antonio Conte sắp thoát cảnh thất nghiệp khi đạt thỏa thuận dẫn dắt CLB Napoli với hợp đồng ký đến tháng 6.2027.