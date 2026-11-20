"Em muốn trở thành giáo viên giống cô"

Gần 9 năm sống và giảng dạy tại Việt Nam, Tamara Hoffman (31 tuổi, người Nam Phi), hiện là giáo viên chủ nhiệm lớp 2 tại một trường quốc tế ở Hà Nội, vẫn luôn cảm thấy háo hức mỗi khi đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Việt Nam ban đầu chỉ là điểm dừng chân trong chuyến du lịch của Tamara. Khi đang ở Trung Quốc, cô quyết định đặt vé đến Hà Nội cho kỳ nghỉ hai tuần. Thế nhưng, chuyến đi ngắn ngày ấy cuối cùng lại mở ra hành trình gắn bó gần một thập kỷ với mảnh đất này.

Cô Tamara cùng các học trò trong lớp học tại Hà Nội ẢNH: NVCC

Tamara cho biết trước khi đến Việt Nam, cô không biết ngày 20.11 là một dịp lễ có ý nghĩa lớn đến vậy. Ở Nam Phi, việc tôn vinh giáo viên không được tổ chức với không khí tương tự. Vì vậy, cô thực sự bất ngờ trước tình cảm và sự trân trọng mà học sinh, phụ huynh dành cho thầy cô.

“Qua nhiều năm, tôi nhận được rất nhiều hoa tươi, sô cô la, nến thơm và những tấm thiệp xinh xắn do học sinh tự tay làm. Những điều đó luôn khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương và trân trọng”, cô giáo Nam Phi chia sẻ.

Với cô, điều đáng quý không nằm ở giá trị món quà mà chính là tình cảm phía sau đó. Trong số những món quà từng nhận được, Tamara nhớ nhất tấm thiệp của một học sinh với lời nhắn muốn trở thành giáo viên giống cô.

“Biết rằng mình đã truyền cảm hứng để một đứa trẻ không chỉ yêu thích việc học mà còn mong muốn trở thành giáo viên khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc”, cô kể.

Cô Sam giao lưu cùng học sinh trong một hoạt động tại trường ẢNH: NVCC

Cũng có gần 9 năm sống và làm việc tại Việt Nam, Jasmine Sam Thalia Cruz (29 tuổi, người Philippines), hiện là giáo viên tiếng Anh tại hệ thống trường Victoria School ở TP.HCM, cho rằng ngày 20.11 là dịp đặc biệt để giáo viên và học sinh thêm gắn kết.

Tại Philippines, cô cũng từng quen với những hoạt động tri ân thầy cô, khi học sinh chuẩn bị hoa, thiệp viết tay, sô cô la hay các tiết mục biểu diễn. Tuy nhiên, điều khiến Sam ấn tượng ở Việt Nam là không khí Ngày Nhà giáo không chỉ diễn ra trong trường học mà còn có sự tham gia của phụ huynh, học sinh cũ và cộng đồng.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của Sam là lá thư do một học sinh chuẩn bị tặng cô. Sau đó, mẹ của em kể rằng em đã nhờ mẹ giúp mình làm lá thư ấy. Bên trong, tên Sam được viết ở giữa, xung quanh là rất nhiều hình trái tim nhỏ.

“Đó chỉ là một món quà đơn giản, nhưng việc em ấy đã nghĩ đến tôi và muốn tự tay chuẩn bị một điều gì đó dành riêng cho tôi khiến món quà trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều”, Sam chia sẻ.

Những món quà nhỏ, tình cảm lớn

Với Lovepreet Singh (29 tuổi, người Ấn Độ), giáo viên tiếng Anh tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm ở TP.HCM, ngày Nhà giáo Việt Nam cũng mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Đến Việt Nam làm việc từ năm 2020, anh đã có 6 lần đón ngày lễ đặc biệt này cùng học trò.

Thầy Lovepreet Singh chụp ảnh cùng học sinh sau khi nhận quà 20.11 ẢNH: NVCC

Mỗi dịp 20.11, Lovepreet thường nhận được hoa, bánh kẹo và những tấm thiệp viết tay từ học sinh. Đặc biệt, khoảnh khắc anh nhận hoa từ học trò từng được anh chia sẻ trên mạng xã hội vào năm trước đã thu hút gần 450.000 lượt xem.

“Tôi khá bất ngờ trước việc học sinh và phụ huynh dành nhiều tâm huyết để khiến giáo viên cảm thấy đặc biệt trong ngày này. Điều đó giúp tôi nhận ra rằng nghề giáo được trân trọng sâu sắc như thế nào trong văn hóa Việt Nam”, anh chia sẻ.

Tại Ấn Độ, quê hương của Lovepreet, ngày Nhà giáo được tổ chức vào 5.9. Học sinh cũng dành tặng thầy cô hoa, thiệp và những món quà nhỏ. Tuy nhiên, theo anh, quy mô và không khí hưởng ứng không lớn như tại Việt Nam.

Thầy Lovepreet Singh chụp ảnh cùng các học trò ẢNH: NVCC

Sau nhiều năm giảng dạy tại đây, Lovepreet càng cảm nhận rõ tình cảm mà học trò dành cho mình. Có những bó hoa được các em chuẩn bị rất tâm huyết, cũng có những tấm thiệp với lời nhắn bằng tiếng Anh còn đôi chỗ chưa hoàn chỉnh. Nhưng chính sự chân thành và cố gắng ấy lại khiến anh cảm thấy những món quà trở nên đáng yêu, ý nghĩa hơn.

“Đối với tôi, trở thành giáo viên có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc có một công việc hay đứng trước lớp học. Gửi đến tất cả học sinh Việt Nam, tôi muốn nói lời cảm ơn vì những nụ cười, năng lượng, sự tử tế và vì đã khiến hành trình làm nghề giáo của tôi trở nên đáng nhớ”, Lovepreet nói.