Không cần những món quà đắt tiền hay nghi thức cầu kỳ, ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 năm nay, mạng xã hội liên tục chia sẻ các video ghi lại cảnh phụ huynh mang sản vật tự nuôi trồng đến tri ân thầy cô với tinh thần "nhà có gì tặng nấy

15 phút chuẩn bị 5 "giỏ quà vịt sống"

Vừa qua, đoạn video ghi lại cảnh một phụ huynh xách 5 con vịt trắng, thắt nơ xinh xắn đến tặng giáo viên mầm non nhân ngày 20.11 thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhân vật trong video là chị Mai Thị Thúy Hằng (28 tuổi, xã Quảng Oai, TP.Hà Nội).

Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Hằng cho biết gia đình bố mẹ chị có ao rộng, chuyên nuôi gà, ngan, vịt bằng bỗng rượu, rau và thân cây chuối xay để làm thực phẩm sạch tiêu thụ trong gia đình.

Cách đây khoảng 10 ngày, chị Hằng quyết định "mua" lại 5 con để tri ân 5 cô giáo đang dạy hai con nhỏ của mình. "Tôi nghĩ tặng vịt thì món quà sẽ thú vị hơn, các cô và các con cũng có thêm niềm vui", chị Hằng nói.

Món quà vịt thắt nơ độc đáo khiến các cô giáo và học sinh thích thú khi mở túi quà ẢNH: NVCC

Nghĩ là làm liền, chị Hằng chỉ mất đúng 15 phút để buộc chân vịt, thắt nơ xinh xắn vào mỗi con vịt rồi mang đến trường mầm non nơi con học để tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Lúc đầu, nhìn chiếc túi xách tay, các cô giáo còn tưởng phụ huynh mang hoa quả đến chúc mừng. Đến khi mở túi thấy những chú vịt thò đầu ra ngoài, cả lớp ùa ra vây quanh thích thú.

Đoạn video sau khi đăng tải thu hút sự chú ý lớn, với gần 40.000 lượt thích, hơn 5.000 bình luận và 1.000 lượt chia sẻ. Chị Hằng cho biết bản thân không ngờ món quà giản dị lại nhận được sự quan tâm đến vậy. "Tôi chỉ đăng video lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm đây vì đây là lần đầu tiên tôi tri ân thầy cô bằng món quà 'cây nhà lá vườn' như vậy", chị Hằng chia sẻ.

Chị Hằng mang vịt thắt nơ đến tặng các cô giáo

Với cô Lã Thị Minh Phương, giáo viên lớp 5 tuổi (Trường mầm non Quảng Oai 2), giỏ quà đặc biệt của chị Hằng là kỷ niệm chưa từng có trong suốt 26 năm gắn bó với bục giảng.

"Các cô giáo trong lớp đều ngỡ ngàng mà buồn cười. Giáo viên các lớp khác nghe tin cũng tò mò chạy sang xem. Mấy con vịt lông trắng muốt lại được thắt nơ nên mọi người cứ trêu nhìn xinh như thiên nga", cô Phương kể lại.

Trứng gà 'cháy hàng' dịp 20.11

Không chỉ có những chú vịt buộc nơ gây chú ý trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh năm nay còn chọn những món quà "độc lạ" để tri ân thầy cô nhân ngày 20.11 như gà sống,... Tuy nhiên, có lẽ "chiếm sóng" nhất năm nay là những giỏ trứng gà được xếp ngay ngắn trong hộp, điểm thêm chiếc nơ xinh xắn.

Tại xã Đại Lai (tỉnh Bắc Ninh), từ đầu tuần đến nay, gia đình chị Nguyễn Thị Thương (33 tuổi) tất bật đóng hàng trăm hộp quà trứng gà để kịp giao cho phụ huynh tri ân thầy cô.

Những món quà 20.11 giản dị của phụ huynh ẢNH: NVCC

Vốn có trang trại chăn nuôi con giống nên nguồn trứng gà mới luôn dồi dào, chị Thương nảy ra ý tưởng xếp trứng vào hộp quà trang trí nơ, thiệp bắt mắt. Mỗi hộp gồm 50 quả trứng được bán với giá 200.000 đồng.

"Nhiều phụ huynh băn khoăn không biết mua gì cho vừa thiết thực vừa hợp túi tiền. Nhà tôi chăn nuôi nên để giá mềm để mọi người dễ mua. Không ngờ vừa đăng bán đã được phụ huynh ủng hộ gần cả trăm hộp", chị Thương phấn khởi nói. Mùa lễ năm nay, cả mẹ chồng, chồng và các con của chị Thương đều phải xúm vào phụ đóng gói.

Giỏ trứng gà được nhiều phụ huynh lựa chọn làm quà tặng thầy cô dịp 20.11 ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

Trước những giỏ trứng mộc mạc, nhiều người còn hài hước bình luận: "Quà này cô nhận về tha hồ trổ tài nấu nướng", "Cô nhận quà này chắc về nhà cả gia đình đều vui, nhất là người đứng bếp". Không ít người thích thú cho rằng món quà tuy giản dị nhưng vừa đáng yêu, vừa thiết thực, nhìn thôi đã thấy phụ huynh rất tâm lý.

Cô Phan Phương (giáo viên Trường mầm non Quảng Oai 2) cũng được phụ huynh tặng rất nhiều giỏ trứng. Cô bày tỏ: "Tôi không nghĩ phụ huynh lại tâm lý và có ý tưởng thú vị đến vậy. Đây là lần đầu tiên sau 18 năm đi dạy tôi nhận được món quà quê độc đáo thế này. Các cô rất trân trọng sự chu đáo và tình cảm chân thành của phụ huynh".