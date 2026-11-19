Đi dài theo những năm tháng, phượng nở rồi phượng tàn, mùa hè qua lại mùa thu tới. Bạn cùng ta qua từng niên khóa, mải miết rèn luyện để lớn thành người.

Tình bạn, tình thầy trò trong những năm tháng dưới mái trường luôn tươi hồng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhưng bạn học cũng mỗi người một tính. Có người hiền lành lặng lẽ, có người cá tính nổi trội. Muôn sắc trong lớp học tạo thành một tập thể với những nét riêng khó lẫn. Có lẽ, đó chính là dấu ấn mỗi khi nhắc đến, là câu chuyện để sau khi các lứa học sinh rời trường, thầy cô vẫn ấn tượng khi nhớ về.

Lớp A có phong trào thể thao mạnh, lớp B có đội văn nghệ hay, lớp C có tinh thần học tập mang lại vinh dự cho nhà trường… Tất cả những điều ấy, với sự quan sát theo dõi ngày ngày của thầy cô, đã thành nét riêng biệt không dễ quên của từng lớp. Vì vậy, nên mới có chuyện dù cả chục năm sau về lại trường cũ, khi học trò vừa nhắc một câu sẽ nhận lại từ thầy cô giáo tiếng "à, nhớ rồi…", như thể ký ức vượt qua thời gian, trở về hiện tại một cách rõ ràng.

Đôi khi tôi "đứng cả hai vai", vừa học trò vừa là giáo viên để ngẫm và ngoái nhìn lại, cố "giải mã" chữ bạn và bè. Hóa ra, đó là một vùng rộng lớn bao la, nếu tách ra thì thành muôn nghĩa. "Bạn" nếu không là "bè" thì sẽ khô khan, thiếu đồng nhất trong cách hành xử, suy nghĩ. Nhưng nếu chỉ đơn giản là "bè" để điều gì, việc gì cũng a tòng với nhau thì mất cái chất tri kỷ của "bạn".

Vì vậy, trong môi trường giáo dục, đôi khi có một vài học sinh được xem là "cá tính" chưa hẳn xấu, nếu hiểu theo nghĩa rộng lượng của người thầy. Tất nhiên, giáo viên cần có sự theo dõi chăm chút, uốn nắn và tìm hiểu tận nguồn cơn vì sao học sinh có tính cách ấy. Khi vài cá nhân trong lớp có hiện tượng "kéo bè kết cánh", tách biệt thành nhóm riêng hành xử lệch lạc với chuẩn mực, thầy cô phải tìm cách xử lý sao cho êm đẹp để dẫn các em trở lại đúng luồng, đúng hướng.

Dạy dỗ học sinh nên người là trách nhiệm của người thầy trước nay, từ thuở ông giáo làng dạy học theo kiểu "gõ đầu trẻ" cho đến khi công nghệ hiện diện khắp nơi. Tuy nhiên, với nhà giáo hôm nay, đây là thách thức vô cùng lớn.

Lựa chọn, định hướng và khuyến cáo những gì tốt đẹp cho học sinh trong thời đại công nghệ bùng nổ có khi còn nặng nề hơn cả việc truyền đạt tri thức.

Việc giáo dục con người ngày nay không chỉ đơn thuần là nỗi thao thức trước trang giáo án mấy chục năm về trước. Nó có tính chiều sâu và mở rộng ra phạm vi thế giới nên giáo viên nếu không cập nhật, nắm bắt thì khó mà đảm đương được ý niệm sâu xa của việc "trồng người".