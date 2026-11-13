Giáo viên TP.HCM mất ăn mất ngủ vì chờ thông tin thăng hạng giáo viên

Phấn khởi rồi thấp thỏm đợi chờ

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, cô Bùi Thị Loan, giáo viên một trường tiểu học ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM, cho biết căn cứ văn bản hướng dẫn ngày 29.6.2026 của Sở GD-ĐT TP.HCM về việc rà soát và đề nghị xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trên địa bàn thành phố (Kế hoạch số 6235/KH-SGDĐT), không chỉ riêng cô mà nhiều đồng nghiệp rất phấn khởi, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia xét thăng hạng theo quy định.

Ngày 5.10.2026, họ cũng thấy Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành Công văn 10531/SGDĐT-TCCB yêu cầu rà soát, báo cáo số lượng và cơ cấu chức danh nhà giáo để xây dựng Đề án xét thăng hạng, các giáo viên cũng vui, vì thấy đây là bước triển khai cụ thể. Tuy nhiên, cô Loan cho biết, tính đến tháng 11.2026 (đã bước sang quý 4 của năm), tại địa bàn xã, trường tiểu học của cô vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể từ cơ quan cấp trên về việc rà soát nhu cầu, tổng hợp danh sách giáo viên đủ điều kiện và lập hồ sơ báo cáo phục vụ công tác xét thăng hạng trong đợt này.

Giáo viên trong một ngày hội chăm sóc sức khỏe tinh thần, họ được chia sẻ những áp lực công việc đang phải trải qua. Hiện tại, nhiều giáo viên TP.HCM đang thấp thỏm vì xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên ảnh minh họa: Thúy Hằng

Cô Loan rất thấp thỏm, mất ăn mất ngủ, trong lòng không yên. Cô lo lắng vì không biết TP.HCM có tiếp tục tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong thời gian tới hay không, hay kế hoạch này đã tạm dừng hoặc thay đổi.

Cô cũng không biết, nếu thành phố vẫn tiếp tục tổ chức xét thăng hạng, thời hạn cuối cùng để các cấp cơ sở rà soát, tổng hợp và báo cáo nhu cầu là khi nào. Cô cũng muốn biết trong khi thời gian hiện tại đã bước vào quý 4, việc triển khai chậm trễ liệu có khiến giáo viên đủ điều kiện bị bỏ lỡ cơ hội tham gia xét thăng hạng hay không.

"Vì thiếu thông tin và chưa có phản hồi chính thức từ các cấp quản lý nên chúng tôi không thể chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ và các điều kiện liên quan, đồng thời tâm lý bất an, ảnh hưởng đến tinh thần và quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn", cô Loan chia sẻ.

Bản thân cô Loan cũng viết đơn kiến nghị gửi tới UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM, Sở Nội vụ TP.HCM hôm 8.11.

Cô chia sẻ với PV Báo Thanh Niên: "Tôi mất ăn mất ngủ bữa giờ. Tôi công tác hơn 11 năm rồi mà giờ hệ số lương mới 3.0, gia đình 2 con nhỏ, cha mẹ già, sống ở nhà trọ, chồng đi làm công ty ban ngày, tối về lại phải đi chạy Grab thêm để tăng thêm thu nhập lo gia đình nên tôi rất mong muốn được kịp thời xét thăng hạng lần này".

Mấy chục năm công tác miệt mài, mòn mỏi chờ thăng hạng giáo viên

Gửi ý kiến với PV Báo Thanh Niên, cô H.N.T, một giáo viên THCS ở phường Phú Mỹ, TP.HCM đang là hạng III, bậc 8, hệ số lương 4,65 (chỉ còn 2 năm nữa kịch khung), cho hay 23 năm qua cô công tác miệt mài. Cô còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ chuyên môn như tổ trưởng, tổ phó chuyên môn nhiều năm; hơn 10 năm bồi dưỡng học sinh giỏi, năm nào cũng có học sinh đạt giải cấp tỉnh, nhiều em đỗ trường chuyên; hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cô được nhận bằng khen cấp tỉnh, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều thành tích khác. Thế nhưng, điều mong mỏi của cô là được xét thăng hạng II vẫn chưa thành hiện thực.

Cô N.T.K.T, giáo viên hạng III, Trường THCS P.H, TP.HCM, tâm tư, cô có 25 năm công tác tận tụy, nhiều năm là tổ phó chuyên môn, hướng dẫn tập sự nhiều giáo viên trẻ, nhận nhiều bằng khen, giấy khen, thế nhưng vẫn chưa được xét thăng hạng II. "Quyền lợi về thu nhập của tôi bị ảnh hưởng, đồng thời tạo cảm giác thiệt thòi khi chứng kiến đồng nghiệp cùng quá trình công tác đã được xét thăng hạng, còn bản thân vẫn phải chờ đợi. Hiện tại với số năm công tác và thành tích đó tôi vẫn đang là giáo viên THCS hạng III, bậc 8, hệ số lương 4,65", cô cho biết.

Trong khi đó, cô T.T.N, giáo viên một trường THPT tại phường Chợ Lớn, TP.HCM cho hay cô vào ngành năm 2009 đến nay hệ số lương 4,32 bậc 7, hạng III (hạng thấp nhất ở bậc THPT). Cô cho biết đã 3 lần có tên trong đợt rà soát ở trường theo thông báo của Sở, 2 lần nộp hồ sơ nhưng 3, 4 năm qua vẫn chờ đợi trong thấp thỏm, còn các bạn cùng khóa ở Gia Lai, Đắk Lắk, Hà Nội... đều đã được thăng hạng II.

Giáo viên trong một hoạt động đón trẻ đầu năm học ẢNH MINH HỌA: NHẬT THỊNH

Giáo viên kiến nghị tập thể

Ngày 6.11.2026, nhóm tập thể 25 giáo viên ở TP.HCM đồng thời kiến nghị, gửi đơn tới UBND TP.HCM; Sở GD-ĐT TP.HCM; Sở Nội vụ TP.HCM về vấn đề xét thăng hạng giáo viên.

Đơn trình bày "Chúng tôi hiểu rằng đáp ứng tiêu chuẩn không đồng nghĩa đương nhiên được thăng hạng, bởi việc xét còn phụ thuộc vị trí việc làm, cơ cấu và chỉ tiêu được phê duyệt. Nguyện vọng trước hết của chúng tôi là được thông tin đầy đủ, kịp thời và có cơ hội được xem xét theo đúng quy định".

Trong đơn, các giáo viên TP.HCM nêu kiến nghị, được thông tin tiến độ thực hiện Kế hoạch số 6235/KH-SGDĐT và được trả lời rõ về việc thành phố có tiếp tục tổ chức xét thăng hạng chức danh nhà giáo trong quý 4 năm 2026 theo kế hoạch đã ban hành hay không. Nếu tiếp tục, họ kiến nghị được công bố lộ trình và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, hoặc nếu phải điều chỉnh hoặc chưa thể tổ chức trong năm 2026, họ cần được nêu căn cứ, nguyên nhân và phương án xử lý phù hợp để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo.

"Chúng tôi kính mong lãnh đạo thành phố và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm xem xét. Việc được thông tin rõ ràng và được xem xét thăng hạng công bằng, đúng quy định không chỉ liên quan đến chế độ, chính sách mà còn có ý nghĩa ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến của đội ngũ nhà giáo, giúp chúng tôi yên tâm tiếp tục công tác", tập thể 25 nhà giáo kiến nghị.