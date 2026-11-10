Hà Nội yêu cầu rà soát phản ánh về kết quả thăng hạng giáo viên

Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Lê Anh Thư vừa ký công văn gửi Sở GD-ĐT và UBND các xã, phường, làm rõ những phản ánh, kiến nghị liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện, chỉ tiêu, việc thẩm định hồ sơ và kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức giáo viên năm 2026.

Đủ điều kiện chưa chắc trúng tuyển

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, việc xét thăng hạng gồm thẩm định hồ sơ theo tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp đăng ký. Tuy nhiên, kết quả trúng tuyển còn phụ thuộc vào chỉ tiêu được phê duyệt và thứ tự ưu tiên theo đề án. Vì vậy, giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét không đồng nghĩa đương nhiên trúng tuyển.

Kết quả xét thăng hạng khiến không ít giáo viên Hà Nội bàng hoàng ẢNH: NVCC





Chỉ tiêu thăng hạng được xác định theo nhu cầu, vị trí việc làm và cơ cấu viên chức. Những cơ sở giáo dục đã hết chỉ tiêu đối với hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng sẽ không được xét thêm trong kỳ này.

Nếu số người dự xét bằng hoặc ít hơn chỉ tiêu, những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện sẽ trúng tuyển.

Trường hợp số người đủ điều kiện vượt chỉ tiêu, việc xét trúng tuyển thực hiện lần lượt theo 5 tiêu chí ưu tiên: có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận; viên chức nữ; người dân tộc thiểu số; người nhiều tuổi hơn; người có thời gian công tác lâu hơn.

Sở Nội vụ nhấn mạnh chỉ xét tiêu chí tiếp theo khi tiêu chí trước chưa phân định được người trúng tuyển, không được cộng điểm giữa các tiêu chí.

Yêu cầu rà soát trước ngày 12.11

Về kiến nghị kiểm tra kết quả, Sở Nội vụ cho biết đề án không quy định phúc khảo độc lập đối với việc thẩm định hồ sơ. Tuy nhiên, các phản ánh cụ thể về nhầm lẫn thông tin, tài liệu nộp đúng hạn chưa được xem xét hoặc sai sót trong thẩm định sẽ được kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ, phiếu thẩm định và tài liệu của kỳ xét.

Cơ quan quản lý không tiếp nhận tài liệu mới để bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện hoặc thay đổi thông tin thành tích sau hạn nộp hồ sơ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc kiểm tra, đối chiếu cũng không đồng nghĩa với tự ý sửa hồ sơ hoặc thay đổi kết quả khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Nội vụ giao UBND các xã, phường tiếp nhận, rà soát phản ánh của giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý; Sở GD-ĐT thực hiện đối với các đơn vị trực thuộc.

Những trường hợp có sai sót hoặc cần đối chiếu thông tin về thẩm định, áp dụng tiêu chí phải được chuyển hồ sơ và kết quả rà soát về Sở Nội vụ trước 17 giờ ngày 12.11.2026 để tổng hợp, tham mưu xử lý.

Riêng đơn khiếu nại quyết định hành chính phải được chuyển ngay đến cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Trước đó, ngày 9.11, Thanh Niên phản ánh nhiều giáo viên Hà Nội bức xúc khi không trúng tuyển thăng hạng dù có thâm niên, thành tích nổi trội, xếp thứ nhất hoặc thứ nhì tại cơ sở giáo dục.

Báo Thanh Niên cũng đã nhận được đơn thư của 254 giáo viên phản ánh những bất cập trong kết quả xét thăng hạng, đặt vấn đề về tính thống nhất, công khai, minh bạch và công bằng trong thẩm định hồ sơ.