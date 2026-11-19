Những ngày qua, đoạn clip ghi lại trải nghiệm khám bệnh ở Việt Nam của anh Ryan (34 tuổi), du khách Anh, tại một bệnh viện ở Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) thu hút sự chú ý trên xã hội. Trong clip, người này bày tỏ sự bất ngờ trước quy trình thăm khám, điều trị nhanh chóng của nhân viên y tế, chỉ diễn ra trong khoảng 20 phút, cùng chi phí phải trả.

Trải nghiệm đáng nhớ

Ryan và bạn gái là Katie (31 tuổi) đều đến từ Vương quốc Anh. Đây là lần thứ ba cả hai đến Việt Nam. Trong chuyến đi này, họ dành phần lớn thời gian để du lịch, khám phá những cảnh đẹp và trải nghiệm văn hóa tại nhiều địa phương.

Ryan và Katie trong chuyến du lịch khám phá Việt Nam lần thứ 3 ẢNH: NVCC

Ngày 23.10, trên hành trình từ Cao Bằng trở về Hà Giang, Katie bị sưng đau ở chân. Tình trạng này kéo dài khoảng 2 ngày, ngày càng khiến chị khó chịu. Vì đang ở một đất nước xa lạ và không biết rõ nguyên nhân, cả hai quyết định đến bệnh viện kiểm tra để đảm bảo an toàn.

“Ban đầu, tôi cũng hơi lo lắng vì ngôn ngữ có thể là rào cản lớn nhất. Chúng tôi đang ở một đất nước xa lạ nên không biết quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện Việt Nam sẽ như thế nào. Tôi nghĩ có thể chúng tôi sẽ phải chờ từ 5 - 10 tiếng hoặc tốn một khoản tiền lớn như khi sử dụng dịch vụ y tế tư nhân ở quê nhà”, Ryan chia sẻ.

Do không biết tiếng Việt, hai du khách Anh phải sử dụng Google dịch để trao đổi với nhân viên y tế. Trong lúc bác sĩ thực hiện thủ thuật cho Katie, một bác sĩ khác đã dùng điện thoại để dịch và giải thích những gì đang diễn ra. Nhờ đó, cả hai vẫn có thể hiểu được quá trình điều trị.

Katie sau khi hoàn tất điều trị và mua thuốc theo đơn của bác sĩ ẢNH: NVCC

Toàn bộ quy trình thăm khám và điều trị chỉ mất khoảng 20 phút. Ryan cho biết tổng chi phí cho lần đến bệnh viện là khoảng 900.000 đồng. Sau khi được xử lý khối sưng, làm sạch và băng vết thương, Katie được kê thuốc để tiếp tục điều trị. Cả hai sau đó rời bệnh viện và tiếp tục hành trình khám phá Việt Nam. Khoảng một tuần sau, vết thương của Katie đã khỏi hẳn.

“Dù có rào cản về giao tiếp nhưng mọi thứ đều được giải thích rõ ràng nên tôi rất yên tâm và tin tưởng vào quá trình điều trị”, Ryan chia sẻ.

Một góc nhìn khác về Việt Nam

Đây là lần thứ ba Ryan và Katie quay lại Việt Nam. Chuyến đi đầu tiên của cả hai diễn ra vào năm 2023. Trong hành trình lần này, kéo dài 44 ngày, cặp đôi đã ghé thăm Hà Nội, Tuyên Quang, Cao Bằng và Ninh Bình. Với họ, Việt Nam là một trong những quốc gia yêu thích và luôn có sức hút đặc biệt để cả hai mong muốn quay trở lại nhiều lần.

“Chúng tôi rất thích cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực, văn hóa và đặc biệt là con người Việt Nam. Mỗi lần ghé thăm, chúng tôi đều có thể tìm thấy những địa điểm mới để khám phá, ngay cả khi đã từng đến đó trước đây”, Ryan chia sẻ.

Katie ngồi chờ thăm khám tại bệnh viện ở Hà Giang ẢNH: NVCC

Hiện tại, cặp đôi cùng thực hiện kênh nội dung du lịch chia sẻ về những chuyến đi, trải nghiệm và gợi ý du lịch từ nhiều nơi trên thế giới. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của họ tại Việt Nam trong chuyến đi này là hành trình di chuyển qua những cung đường đèo, gặp gỡ người dân địa phương và tìm hiểu thêm về văn hóa, cuộc sống ở các vùng đất mà họ đi qua.

Sau 3 lần đến Việt Nam, Ryan và Katie ngày càng tự tin hơn khi tự mình khám phá những vùng đất mới, kể cả các địa điểm ít khách du lịch biết đến. Cả hai cũng mong muốn giới thiệu những điểm đến này đến với nhiều du khách hơn. Bên cạnh cảnh đẹp và con người, cặp đôi còn dành tình cảm đặc biệt cho ẩm thực Việt Nam, trong đó bánh mì và bún chả là 2 món ăn mà cả Ryan và Katie yêu thích.

“Trải nghiệm tại bệnh viện ở Hà Giang thực sự đáng nhớ đối với chúng tôi. Điều đó giúp chúng tôi có thêm một góc nhìn khác về Việt Nam, về con người địa phương cũng như đội ngũ y tế luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Chính những điều này khiến chúng tôi càng thêm yêu mến đất nước này”, Katie chia sẻ.