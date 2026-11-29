Văn phòng Kiểm soát tiền tệ Mỹ (OCC), thuộc Bộ Tài chính, ngày 28.11 quyết định đóng cửa ngân hàng United Fidelity (trụ sở tại thành phố Evansville, bang Indiana, Mỹ), sau khi xác định ngân hàng này hoạt động trong tình trạng không bảo đảm an toàn và có nguy cơ không đáp ứng được nghĩa vụ đối với người gửi tiền, theo Hãng tin AP.

Logo của Công ty Bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ (FDIC) ẢNH: AP

Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ (FDIC) thông báo ngân hàng First Citizens sẽ tiếp quản toàn bộ tiền gửi và tài sản của United Fidelity. Theo đó, 22 chi nhánh tại các bang Indiana, Illinois, Florida, Colorado và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ sẽ mở cửa trở lại dưới tên First Citizens vào ngày 30.11.

Tài khoản của khách hàng được tự động chuyển sang ngân hàng First Citizens tiếp quản mà không cần thực hiện thêm thủ tục.

Ông Frank B. Holding Jr., Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành First Citizens, nhận định thương vụ mang lại lợi ích cả về tài chính lẫn chiến lược, đồng thời cam kết duy trì hoạt động phục vụ khách hàng của United Fidelity.

Theo FDIC, tính đến cuối tháng 9, United Fidelity có tổng tài sản khoảng 5,9 tỉ USD và tiền gửi 5,4 tỉ USD. Cơ quan này khẳng định toàn bộ tiền gửi sẽ được ngân hàng tiếp quản, trong khi mức bảo hiểm tiền gửi theo quy định liên bang là tối đa 250.000 USD cho mỗi người gửi tiền tại một ngân hàng, theo từng loại tài khoản đủ điều kiện.

Vụ đóng cửa United Fidelity là vụ phá sản ngân hàng lớn nhất tại Mỹ xét theo quy mô tài sản kể từ năm 2024, sau khi ngân hàng Republic First có trụ sở tại Philadelphia (bang Pennsylvania) sụp đổ với khoảng 6 tỉ USD tài sản.

FDIC ước tính vụ việc sẽ gây thiệt hại khoảng 1,83 tỉ USD cho Quỹ Bảo hiểm tiền gửi, được các ngân hàng đóng góp nhằm bảo vệ người gửi tiền khi một tổ chức tín dụng đổ vỡ.