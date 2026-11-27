Theo Reuters ngày 27.11 dẫn 3 nguồn tin, nền tảng điện toán đám mây Cloud One của Không quân Mỹ đã bị tin tặc xâm nhập. Vụ việc được phát hiện trong quá trình nâng cấp hệ thống vào khoảng tháng 10 và khiến nhiều hoạt động trên nền tảng bị gián đoạn.

Hình ảnh Lầu Năm Góc nhìn từ trên không ẢNH: REUTERS

Bình luận về thông tin trên, Không quân Mỹ cho biết: "Chúng tôi không bình luận về tình trạng an ninh, các lỗ hổng hoặc trạng thái hoạt động của các mạng và hệ thống cụ thể. Chúng tôi liên tục thực hiện các biện pháp thận trọng để bảo vệ thông tin, hệ thống và năng lực thực hiện nhiệm vụ".

Cloud One giữ vai trò quan trọng trong hạ tầng công nghệ của Không quân Mỹ. Được triển khai từ năm 2017, nền tảng này tích hợp dịch vụ của 4 tập đoàn công nghệ Microsoft, Amazon, Oracle và Alphabet, phục vụ nhiều hoạt động từ quản lý nhân sự, trả lương đến hậu cần và bảo trì khí tài.

Nền tảng Cloud One còn vận hành Hệ thống chỉ huy và kiểm soát tổng hợp dữ liệu radar phòng không trên khắp Bắc Mỹ, cùng Hệ thống đạn dược chiến đấu tích hợp khu vực (Theater Integrated Combat Munitions System) - theo dõi bom và tên lửa tại hơn 200 địa điểm của Không quân Mỹ trên toàn thế giới.

Quy mô và tính chất của các ứng dụng trên khiến vụ xâm nhập tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng. Reuters dẫn một nguồn tin tiết lộ tin tặc đã khai thác lỗ hổng phần mềm để truy cập máy chủ điều khiển. Về lý thuyết, quyền truy cập này có thể cho phép tin tặc tìm hiểu tình trạng hoạt động của máy bay quân sự hoặc quá trình vận chuyển phụ tùng. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tin tặc có thực hiện những hành động đó hay không.

Các nhà điều tra đã đề nghị Bộ Tư lệnh không gian mạng Mỹ đánh giá thiệt hại. Song, cơ quan này chưa bình luận về thông tin trên.

Theo Reuters, kế hoạch chuyển thêm ứng dụng hỗ trợ của Không quân Mỹ lên nền tảng này đã phải tạm dừng. Việc cập nhật những ứng dụng đang hoạt động cũng bị đình trệ, khiến nhân viên không thể kịp thời triển khai các bản vá bảo mật. Một số người dùng còn bị thu hồi quyền quản trị hệ thống.

Vụ việc được tiết lộ trong bối cảnh các cơ quan chính phủ Mỹ liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công mạng. Theo Reuters, Mỹ đang xử lý hậu quả của ít nhất 6 vụ xâm nhập khác được công bố gần đây, liên quan những cơ quan như Cục Điều tra Liên bang (FBI), Lầu Năm Góc, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tài chính và các cơ quan tình báo.