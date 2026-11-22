Ngày 21.11, chi nhánh Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam tại TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghiệp văn hóa và giới thiệu mô hình "không gian văn hóa - làng phố" tại phường Tân Sơn Nhất.

Tái hiện không gian văn hóa làng Việt giữa lòng TP.HCM

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Thụ, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghiệp văn hóa, cho biết mô hình được phát triển với nhiều không gian hoạt động, hướng đến phục vụ nhu cầu học tập, trải nghiệm và thụ hưởng văn hóa của người dân.

Theo ông Thụ, tại khu vực bên trong các tòa nhà, trung tâm dự kiến tổ chức các lớp đào tạo về văn hóa, nghệ thuật, nhảy, múa...

Đối với không gian ngoài trời, trung tâm phát triển mô hình "văn hóa làng phố" kết hợp khu ẩm thực đêm, với các ki-ốt thiết kế từ hình ảnh nón lá, sen..., để giới thiệu sản phẩm, đặc sản từ nhiều vùng miền trên cả nước.

Tại đây, các nghệ sĩ, nghệ nhân cũng dự kiến tổ chức hoạt động trải nghiệm, workshop và lớp học về áo dài, hội họa, điêu khắc.

Ông Nguyễn Xuân Thụ (giữa) tặng hoa cảm ơn cho đại diện phường Tân Sơn Nhất ẢNH: U.N

Bên cạnh đó, trung tâm định hướng tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật thường xuyên như: múa rối, âm nhạc truyền thống, những tiết mục kết hợp yếu tố đương đại...

Theo ông Thụ, mục tiêu không chỉ tạo dựng một không gian vui chơi, thưởng thức nghệ thuật mà còn hình thành môi trường học tập, giao lưu và kết nối cộng đồng ngay tại địa phương.

Về lâu dài, trung tâm mong muốn nhân rộng mô hình đến các phường, xã khác của TP.HCM và các tỉnh lân cận, đưa những hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến gần người dân hơn.

Minh họa các mô hình "không gian văn hóa - làng phố" tại phường Tân Sơn Nhất ẢNH: TẠO BỞI AI DO BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP

Kết nối người dân, doanh nghiệp để phát triển công nghiệp văn hóa

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Lại Minh Tú, Phó tổng thư ký Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam cho biết, đây là trung tâm đầu tiên được thành lập theo mô hình này, vì vậy quá trình tổ chức và định hướng hoạt động gặp không ít khó khăn.

Theo ông Tú, trung tâm hướng đến 4 nhóm lợi ích, gồm phục vụ đời sống văn hóa của người dân, tạo cơ hội kết nối cho doanh nghiệp, tăng cường sự gần gũi giữa chính quyền với cộng đồng và đóng góp vào phát triển công nghiệp văn hóa.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghiệp văn hóa tại phường Tân Sơn Nhất còn định hướng tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật thường xuyên như: múa rối, âm nhạc truyền thống... ẢNH: U.N

Đề cập ý tưởng xây dựng không gian "văn hóa làng phố", ông Tú nhấn mạnh mong muốn giữ lại hình ảnh ngôi làng Việt giữa lòng thành phố hiện đại, nơi những giá trị như tình làng nghĩa xóm, sự gắn kết cộng đồng và tinh thần tương trợ tiếp tục được gìn giữ.

Đây cũng là không gian để nghệ nhân từ nhiều địa phương giới thiệu tài năng, trao truyền kiến thức và khơi gợi sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với các giá trị văn hóa dân tộc.

Ông Tú nhìn nhận, tại thời điểm ra mắt, tiến độ thực hiện mô hình mới đạt khoảng 70% so với kỳ vọng ban đầu. Các hạng mục và hoạt động sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới.

Ông Lại Minh Tú phát biểu về quá trình chuẩn bị và thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghiệp văn hóa ẢNH: U.N

Sau sự kiện ra mắt ngày 21.11, chuỗi hoạt động tại phường Tân Sơn Nhất dự kiến tiếp tục đến ngày 29.11, với các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật và hoạt động cộng đồng.