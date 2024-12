Một người đã chết được đăng ký làm giám đốc công ty

Ngày 11.12, Công an tỉnh Thanh Hóa đưa ra cảnh báo với người dân, đơn vị trên địa bàn cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới bằng hình thức sử dụng thông tin cá nhân từ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân của người khác để thành lập công ty.

Trong quá trình xác minh, lực lượng công an phát hiện có một người dân đã chết nhưng sau đó vẫn được đứng tên làm giám đốc công ty.

Công an tỉnh Thanh Hóa cảnh báo người dân nên cảnh giác khi cung cấp thông tin, hình ảnh căn cước công dân ẢNH: MINH HỌA

Cụ thể, quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Công ty TNHH TMDV XNK TESOP (mã số thuế 2803125754), do anh P.H.T (26 tuổi, ngụ xã Cao Ngọc, H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa) là người đại diện pháp luật, giữ chức giám đốc công ty. Tuy nhiên, lực lượng công an phát hiện anh T. đã chết trước thời điểm Công ty TNHH TMDV XNK TESOP được thành lập.

Khi xác minh hồ sơ đăng ký thành lập Công ty CP đầu tư BĐS Lộc Điền Bighomes Miền trung Group (mã số thuế 2803101601), do chị N.T.Y (30 tuổi) là người đại diện pháp luật, và giữ chức giám đốc công ty. Khi lực lượng công an xác minh thì chị Y. khẳng định không đứng tên thành lập Công ty CP đầu tư BĐS Lộc Điền Bighomes Miền trung Group.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định đây là phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng xấu nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Đối tượng xấu đã lợi dụng vào quy định về việc ủy quyền không cần có chứng thực, sau khi lấy được thông tin từ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân của người khác, đối tượng xấu sử dụng tài khoản zalo để liên hệ, trao đổi và thuê người (theo hình thức ủy quyền) để thành lập doanh nghiệp qua cổng thông tin điện tử.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các hành vi thành lập các công ty từ thông tin cá nhân của người khác như nêu trên nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Do đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cảnh báo người dân cảnh giác khi cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân của mình để tránh bị lợi dụng.