Một người ở Trung Quốc chết vì bị bệnh viện từ chối giữa lúc phong tỏa?

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 6.1 đưa tin người phụ nữ nói trên hôm 5.1 viết trên Weibo rằng cha của cô bị đau ngực vào ngày 2.1 và đã gặp vấn đề khi gọi xe cấp cứu.

Đến khi cô nói chuyện được với tổng đài viên thì cô được bảo rằng họ không thể nói cho cô biết là phải chờ đến khi nào mới có xe cấp cứu. Vì vậy, cô quyết định đưa cha đến một bệnh viện gần đó, Trung tâm y khoa quốc tế Tây An ở thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, nhưng lúc đầu bị từ chối.

Nhiều bệnh viện ở Tây An ngưng nhận bệnh nhân vì do dịch Covid-19 bùng phát. Tính đến ngày 6.1, Tây An đã bị phong tỏa 15 ngày để chống dịch. Người phụ nữ nói trên kể rằng cô đã cố gắng đưa cha đến bệnh viện khác và thậm chí nhờ cảnh sát hỗ trợ, nhưng không thành công.





Đến 10 giờ tối 2.1, khoảng 8 tiếng đồng hồ sau khi cha của người phụ nữ bắt đầu bị đau ngực, ông ấy mới được nhập viện tại Trung tâm y khoa quốc tế Tây An để phẫu thuật, nhưng đã quá trễ. Bác sĩ cho người phụ nữ hay cha của cô có thể được cứu trong hai giờ đầu bị nhồi máu cơ tim, nhưng bây giờ thì họ không thể làm gì được.

“Tôi cứ nghĩ rằng nếu mình bất hợp tác, kêu gào và khóc lóc, bệnh viện có nhận cha tôi không?”, người phụ nữ viết trên Weibo.“Nhưng không có “nếu”. Một tháng sau khi cha tôi bước sang tuổi 61, tôi đã mất ông ấy mãi mãi”, người phụ nữ viết tiếp.

Người phụ nữ viết dòng tweet trên theo sau thông tin một thai phụ mất con sau khi bị bệnh viện từ chối trong hoàn cảnh tương tự. Câu chuyện thương tâm mới nhất này đã khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ và kêu gọi điều tra, theo SCMP.