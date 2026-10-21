Một người trúng độc đắc 31,2 tỉ đồng vé số Vietlott Mega 6/45 tối 21.10

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 21.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01578 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 04 – 10 – 14 – 22 – 25 – 44.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 31.281.381.500 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 63 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.882 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 28.104 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 21.10 ẢNH: VIETLOTT

Trước đó, tối 4.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01570 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 4.10 là: 15 – 20 – 29 – 37 – 40 – 45.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 199.576.277.000 đồng.