Chính trị

Một nữ phóng viên trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh

20/03/2026 11:05 GMT+7

Bà Trần Thị Thanh Thủy, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh, đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh (nhiệm kỳ 2026 - 2031). Đây là lần đầu tiên có phóng viên trúng cử cơ quan dân cử này.

Ngày 20.3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031). Một trong những điểm đáng chú ý là trong số 81 người trúng cử có phóng viên Trần Thị Thanh Thủy, đang công tác tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh.

Bà Trần Thị Thanh Thủy tại buổi tiếp xúc cử tri trước khi bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031)

Theo danh sách được Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh công bố, bà Trần Thị Thanh Thủy (35 tuổi, ngụ xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh) tham gia đơn vị bầu cử số 11 gồm 5 ứng cử viên (cử tri thuộc địa bàn 3 xã Thạnh Đức, Phước Thạnh và Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

Nhà báo Lê Hồng Phước, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh, cho biết đây là lần đầu tiên cơ quan này cử người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh.

Trong suốt quá trình công tác tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh, phóng viên Trần Thị Thanh Thủy đã để lại dấu ấn với nhiều phóng sự sắc sảo, phản ánh chân thực đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Việc chị trúng cử không chỉ là niềm tự hào của giới báo chí Tây Ninh, mà còn mở ra kênh tiếp nhận ý kiến cử tri đầy trực quan và nhạy bén.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh, cấp HĐND tỉnh lần này có 135 ứng cử viên bầu tại 27 điểm bầu cử để lấy 81 đại biểu; cấp xã có 3.441 ứng cử viên bầu tại 634 điểm để lấy 2.059 đại biểu.

Tin liên quan

Cần Thơ có 84 người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Cần Thơ có 84 người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ vừa công bố 84 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

