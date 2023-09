Một phụ nữ bị tạt a xít khi chạy xe máy trên đường

Ngày 26.2, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ một phụ nữ tử vong nghi do bị tạt a xít, xảy ra trên địa bàn P.Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An).