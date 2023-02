Một phụ nữ bị vỡ gan, chảy máu ổ bụng do nịt bụng để giảm cân

Ngày 23.2, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa tiến hành can thiệp khẩn cấp để cầm máu qua DSA cho một nữ bệnh nhân bị vỡ gan, chảy máu ổ bụng, gây xuất huyết nội, do sử dụng dây đai nịt bụng để giảm cân.

Bệnh nhân L.T.H.L đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu TRẦN THANH PHONG

Bác sĩ Thạch Diễn, người trực tiếp cứu bệnh nhân cho biết, rạng sáng 20.2, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân L.T.H.L (39 tuổi, ngụ TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, kèm nôn ói.

Theo người nhà bệnh nhân, chị L. không có tiền sử về bệnh nền, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Gần đây, chị L. thường xuyên sử dụng dây đai nịt có nút thắt vào bụng để giảm cân. Khoảng 5 ngày trước, trong lúc sử dụng dây đai nịt siết chặt sâu vào bụng, chị L. có biểu hiện đau bụng và nôn ói. Đến ngày 20.2, chị L. đau bụng dữ dội, cơn đau càng lúc càng nhiều nên được người nhà đưa đến bệnh viện điều trị.

Ảnh chụp CT-scan bụng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân L. bị dập vỡ gan phải TRẦN THANH PHONG

Qua thăm khám, siêu âm và chụp CT-scan bụng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị dập vỡ gan phải hạ phân thùy V, chảy máu ổ bụng, gây xuất huyết nội rất nguy hiểm. Sau đó bệnh nhân được điều trị nội khoa tích cực, theo dõi sát mạch, huyết áp và tình trạng bụng.

Ngay sau đó, bác sĩ can thiệp nội mạch tiến hành hội chẩn với các bác sĩ liên chuyên khoa. Khoảng 13 giờ ngày 21.2, bệnh nhân được chỉ định thực hiện thủ thuật can thiệp chụp và nút mạch cầm máu gan trên hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), kết hợp vật liệu tắc mạch vào động mạch gan phải để tiến hành cầm máu gan vỡ. Ca thủ thuật thành công diễn ra trong vòng 40 phút. Sau can thiệp, hiện tại tình trạng bệnh tỉnh, mạch huyết áp ổn định, tiếp xúc tốt, giảm đau bụng. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Thạch Diễn, bệnh nhân L. còn trẻ tuổi, không có tiền sử bệnh nền, hoàn toàn khỏe mạnh nhưng do thường xuyên sử dụng dây đai nịt có nút thắt siết chặt vào bụng để giảm cân, dẫn đến tình trạng vỡ gan phải, gây chảy máu ổ bụng, xuất huyết nội rất nguy hiểm. Người bệnh được chỉ định chụp và nút mạch gan cầm máu qua DSA. Đây là phương pháp can thiệp tối ưu nhất hiện nay, ít xâm lấn, vừa giúp bệnh nhân tránh được cuộc đại phẫu lớn, vừa mang lại hiệu hiệu quả an toàn trong trong điều trị cầm máu vỡ gan.

Bác sĩ Diễn khuyến cáo, hiện có rất nhiều chị em phụ nữ sử dụng dây đai nịt bụng để giảm cân. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách đã vô tình gây ảnh hướng đến sức khỏe như: tác động xấu đến dạ dày (gây ợ nóng, đầy hơi, chướng khí) và các cơ quan khác trong đường tiêu hóa. Việc quấn dây đai nịt bụng không đúng cách trong thời gian dài còn gây ảnh hưởng đến cấu trúc của xương sườn, chúng sẽ siết chặt phổi, khiến cho thể tích của khoang bụng bị thu hẹp, gây khó khăn cho quá trình hô hấp, cảm giác khó thở, nghiêm trọng hơn là vỡ gan, lá lách, thận...