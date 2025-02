Một phụ nữ định tự tử vì bị lừa làm bảo hiểm thai sản

Ngày 27.2, tại Hà Nội, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam và Công ty cổ phần tập đoàn giải trí Đại Dương - Ocean Entertainment Group (OEG) cùng doanh nghiệp xã hội Chống lừa đảo (http://chongluadao.vn) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược "Chống lừa đảo và tăng cường an toàn không gian số".

Chương trình nhằm chung tay bảo vệ người dùng trước các mối đe dọa lừa đảo trên mạng ngày càng tinh vi.

Hàng ngàn người bị lừa đảo trên mạng mỗi ngày

Phát biểu tại chương trình, anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam, chia sẻ trong thời đại số, khi công nghệ kết nối con người gần nhau hơn cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn. Mỗi ngày, hàng ngàn người trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Những cú click chuột tưởng chừng vô hại có thể dẫn đến mất mát tài sản, danh tính bị đánh cắp và hậu quả khôn lường.

Theo số liệu của Cục An toàn thông tin, trong 9 tháng năm 2024 đã tiếp nhận hơn 22.200 phản ánh về trường hợp lừa đảo trực tuyến do người dùng internet gửi về Cổng cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam, trong đó hơn 80% vụ việc liên quan đến chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức lừa đảo kỹ thuật số như: giả mạo ngân hàng, ví điện tử và lừa đảo đầu tư.

Anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam, phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo thống kê của Bộ Công an, 8 tháng năm 2024 đã có 815 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó 55% là qua mạng. Tội phạm mạng lợi dụng sự phát triển của công nghệ AI như Deepfake và giả mạo giọng nói để lừa đảo.

Anh Phạm Văn Thành dẫn chứng một trường hợp mới đây, ngày 4.2, một nữ công nhân khiếm thính mang song thai sắp sinh (quê ở Bắc Giang) có ý định nhảy cầu tự tử do bị lừa đảo, may mắn đã được ngăn chặn kịp thời.

Chuyên gia chia sẻ về việc chống lừa đảo trên mạng xã hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nạn nhân chia sẻ, khi biết chị mang thai, người đàn ông quan hệ với chị đã bỏ đi và cắt liên lạc. Chị cố gắng làm việc kiếm tiền và giữ lại hai đứa trẻ, nhưng tai họa lại ập xuống. Khi sắp sinh, chị lên mạng xã hội tìm hiểu về bảo hiểm thai sản, thì lại bị lừa. Chị đã gom toàn bộ số tiền tiết kiệm để chuyển thanh toán phí bảo hiểm cho đối tượng lừa đảo.

"Đây là một câu chuyện khiến chúng tôi thực sự xót xa cho những nạn nhân của các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là nhóm yếu thế, những người khuyết tật trong xã hội", anh Thành nói.

Cam kết bảo vệ người dùng trên không gian mạng

Anh Thành cho biết, với sứ mệnh tạo ra một xã hội hòa nhập và bình đẳng cho người khuyết tật, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình đào tạo kỹ năng số, giúp thanh niên khuyết tật tiếp cận công nghệ một cách an toàn và hiệu quả. Sự hợp tác lần này là bước tiến quan trọng, giúp Hội mở rộng phạm vi hoạt động và mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng người khuyết tật.

Các đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược "Chống lừa đảo và tăng cường an toàn không gian số" ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo ban tổ chức, sự hợp tác chiến lược "Chống lừa đảo và tăng cường an toàn không gian số" giữa Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam và Công ty OEG, doanh nghiệp xã hội Chống lừa đảo được xây dựng trên nền tảng chung về trách nhiệm xã hội và cam kết bảo vệ người dùng trên không gian mạng.

Trong khuôn khổ hợp tác, các bên sẽ tập trung vào các hoạt động như: tăng cường truyền thông và giáo dục về an toàn không gian số; phối hợp tổ chức các chiến dịch truyền thông, hội thảo, chương trình đào tạo để nâng cao nhận thức của cộng đồng về các rủi ro trên môi trường trực tuyến; triển khai công nghệ bảo vệ người dùng.

Chương trình cung cấp các công cụ và giải pháp giúp người dùng kiểm tra độ tin cậy của website, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng tránh các cuộc tấn công mạng trên trang: http://chongluadao.vn.

Cùng với đó là nâng cao năng lực số cho người yếu thế, hỗ trợ thanh niên khuyết tật tiếp cận công nghệ an toàn; phối hợp triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng số, giúp thanh niên khuyết tật tiếp cận công nghệ, không gian số một cách an toàn và hiệu quả.