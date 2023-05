Một phụ nữ tố bị hành hung khi đến nhà chồng cũ đón con

Ngày 21.5, chị Văn Thị Bích Liên (30 tuổi, trú tại TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) cho biết đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải.

Chị Liên đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải THANH LỘC

Theo tường trình của chị Liên, chị và anh N.H.L (41 tuổi, trú tại TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) kết hôn năm 2020, đến năm 2022 sinh một bé gái. Trong thời gian chung sống, vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn. Chị Liên từng không ít lần bị chồng đánh.

Hai người làm thủ tục ly hôn và được TAND TX.Quảng Trị công nhận ngày 26.4. Chị Liên cho biết, sau khi ly hôn, chị thuê nhà ở riêng và kinh doanh để nuôi con nhỏ 22 tháng tuổi.

Vùng mặt chị Liên bị tổn thương THANH LỘC

Cũng theo chị Liên, khoảng 20 giờ ngày 16.5, chị đến đón con ở nhà chồng cũ thì bị chồng cũ "đánh dã man". Sau đó, chị Liên được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải để cấp cứu.

Theo kết quả chụp chiếu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải, chị Liên bị rạn xương hàm phải, tổn thương vùng mắt và trầy xước nhiều nơi trên cơ thể.

Vùng tay chị Liên chi chít sẹo THANH LỘC

Công an TX.Quảng Trị cho biết sau khi nắm được thông tin từ gia đình, Công an thị xã đã chỉ đạo Công an P.1 vào cuộc điều tra xác minh làm rõ, để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.



Theo thông tin ban đầu, anh L. giải thích nguyên nhân xảy ra vụ việc do vợ cũ hay nói xấu bạn bè anh này trên mạng xã hội, nên thiếu kiềm chế dù biết hành vi của mình là sai trái.