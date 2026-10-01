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    Thời sự

    Một phụ nữ tử vong trong khách sạn do ngã từ tầng 5

    Trần Hiếu
    Trần Hiếu
    Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ một phụ nữ tử vong trong khách sạn do ngã từ tầng 5, ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

    Theo đó, sáng 1.10, Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan đang điều tra làm rõ vụ việc một phụ nữ tử vong do ngã từ tầng 5 khách sạn. Nạn nhân là chị N.T.M.H (36 tuổi, ở phường Diên Hồng).

    Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 30.9, chị H. cùng anh N.N.V (37 tuổi, ở phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) thuê một phòng ở tầng 5 của một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh, phường Diên Hồng.

    Cả hai sau đó cùng nhau đi nhậu ở một quán vỉa hè. Đến khoảng 1 giờ cùng ngày, chị H. và anh V. cùng về khách sạn đã thuê để ngủ.

    Một phụ nữ ngã từ tầng 5 khách sạn tử vong - Ảnh 2.

    Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tử vong ở khách sạn

    ẢNH: TRẦN HIẾU

    Theo anh V. trình báo ban đầu, đến khoảng 3 giờ 20 phút, anh này có đi xuống tầng hầm để xe máy của khách sạn để lấy cục sạc điện thoại. Tại đây, anh V. phát hiện chị H. đã tử vong, thi thể nằm trên mặt đất tại ống thông tầng, xung quanh có vũng máu.

    Cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, làm việc với những người liên quan để xác minh làm rõ vụ việc một người tử vong trong khách sạn.

    Từ trích xuất camera xác định trước thời điểm tử vong, chị H. có đi ra khỏi phòng một mình. Vị trí chị này ngã được xác định ban đầu là từ tầng 5 của khách sạn.

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