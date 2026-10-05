    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựDân sinh

    Một phường ở Huế lên phương án di dời dân trước dự báo mưa lớn

    Bùi Ngọc Long
    Bùi Ngọc Long
    Từ dự báo mưa lớn vào chiều tối và đêm nay (5.10) tại thành phố Huế, UBND phường An Cựu đã có công văn triển khai khẩn cấp phương án rà soát, di dời dân ở những khu vực thường xuyên bị ngập

    Sáng 5.10, từ dự báo mưa lớn vào chiều tối và đêm nay (5.10) tại thành phố Huế của Đài khí tượng thủy văn thành phố, UBND phường An Cựu đã có công văn triển khai khẩn cấp phương án rà soát, di dời dân ở những khu vực thường xuyên bị ngập.

    Một phường ở Huế lên phương án di dời dân trước dự báo mưa lớn - Ảnh 1.

    Nước sông Hương đã chuyển màu đục ngầu bùn đất từ hơn 10 ngày nay

    ẢNH: THANH TÂM

    Theo đó, tổ trưởng tổ dân phố trên các địa bàn khẩn trương rà soát, lập danh sách những hộ gia đình, nhà trọ đặc biệt là khu vực có phòng trọ sinh viên ở vùng thấp trũng, thường xuyên bị ngập do mưa lớn để chủ động di dời; đồng thời có phương án hỗ trợ khi cần thiết để di dời người già, trẻ em, sinh viên, người ở trọ... đến nơi an toàn.

    Một phường ở Huế lên phương án di dời dân trước dự báo mưa lớn - Ảnh 2.

    Nhân viên Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tiến hành giằng, chống bảo vệ các điểm di tích ứng phó với mưa lũ

    ẢNH: B.N.L

    Trước đó, trong sáng cùng ngày Đài khí tượng thủy văn thành phố Huế đã phát đi thông báo, dự báo từ chiều tối và đêm nay (5.10), thành phố bắt đầu bước vào một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và kéo dài, đề nghị các cấp, các ngành và người dân chuẩn bị ứng phó.

    Một phường ở Huế lên phương án di dời dân trước dự báo mưa lớn - Ảnh 3.

    Giằng, chống bảo vệ các điểm di tích ứng phó với mưa lũ

    ẢNH: BÙI NGỌC LONG

    Theo dự báo, tổng lượng mưa trong ngày 5 - 6.10, phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 350 mm. Và đặc biệt cảnh báo, từ đêm 7 - 8.10, trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to với lượng 40-70 mm, có nơi trên 100 mm. 

    Mưa lớn ở Huế có khả năng còn kéo dài với cấp độ rủi ro thiên tai dự báo cấp 1.

    Một phường ở Huế lên phương án di dời dân trước dự báo mưa lớn - Ảnh 4.

    Cắt tỉa cây xanh trong Đại nội Huế để ứng phó mưa lũ

    ẢNH: BÙI NGỌC LONG

    Thông báo của Đài khí tượng thủy văn thành phố Huế cũng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ thuộc các phường, xã, như: A Lưới 1 - 5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô... Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 

    Ngoài ra, mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ra ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông; ngập úng đô thị ở khu vực trung tâm thành phố và những nơi có hệ thống thoát nước kém.

    Tin liên quan

    Huế cảnh báo người dân chủ động ứng phó mưa lũ

    Huế cảnh báo người dân chủ động ứng phó mưa lũ

    Thời tiết thành phố Huế sáng 2.10 hửng nắng, trời quang mây tạnh ở nhiều khu vực, nhưng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự của thành phố vừa có văn bản cảnh báo mưa to và đề phòng mưa lũ chỉ vài ngày tới.

    Khám phá thêm chủ đề

    dự báo mưa lớn thành phố huế Phường An Cựu Di dời dân

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận