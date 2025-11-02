Một phường ở TP.HCM muốn thành khu dân cư tiên phong phân loại rác

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Ẩm thực Chay TP.HCM 2025, do Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM chủ trì. Ngày hội hướng đến khuyến khích người dân thực hành lối Sống xanh, phân loại rác tại nguồn và tái chế rác hữu cơ tại hộ gia đình.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi người dân đều có thể trở thành một Green Hero - anh hùng xanh trong chính cộng đồng của mình. Thông qua các hoạt động tại Ngày hội Bình Phú Xanh 2025, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng hành động xanh từ những việc nhỏ nhất như phân loại rác tại nguồn, tái chế rác thực phẩm hay sáng tạo mô hình tái sử dụng chất thải hữu cơ.

Người dân được tặng cây xanh và các bộ Compost Kit gồm thùng ủ, chế phẩm vi sinh... ẢNH: BTC

Trong khuôn khổ chương trình, người dân được trải nghiệm nhiều hoạt động thực tế như hướng dẫn phân loại rác, ủ compost tại nhà, giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần, cùng các trò chơi và thử thách về bảo vệ môi trường.

Ban tổ chức còn trao tặng 100 cây xanh và 50 bộ Compost Kit cho các hộ gia đình tiêu biểu, gồm thùng ủ, chế phẩm vi sinh và hướng dẫn thực hành. Những phần quà này nhằm khuyến khích người dân trực tiếp ủ rác hữu cơ, tái tạo nguồn phân bón tự nhiên phục vụ trồng cây xanh trong khu phố.

Bên cạnh đó, chương trình tuyên dương 60 Green Hero Leader, là những cá nhân, nhóm tình nguyện và tổ chức tích cực trong hoạt động tuyên truyền, vận động cộng đồng giảm thiểu rác thải sinh hoạt. Đây được xem là lực lượng nòng cốt giúp lan tỏa tinh thần “Sống xanh - Hành động xanh” đến từng hộ dân tại phường Bình Phú.

BTC cũng tuyên dương 60 anh hùng xanh vì tích cực tuyên truyền phân loại rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường ẢNH: BTC

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó chủ tịch UBND phường Bình Phú nhấn mạnh: “Trong những năm gần đây, vấn đề rác thải sinh hoạt là thách thức lớn đối với các khu dân cư đô thị. Phường Bình Phú xác định việc xây dựng lối sống xanh, cộng đồng thân thiện với môi trường là nhiệm vụ trọng tâm.

Thông qua Ngày hội "Chung tay vì môi trường", chúng tôi mong muốn người dân hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu nhựa dùng một lần, biến hành động nhỏ thành thói quen xanh mỗi ngày".

Theo bà Hằng, phường Bình Phú cam kết duy trì và nhân rộng mô hình “Khu dân cư xanh - sạch - văn minh”, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đô thị xanh, bền vững của TP.HCM. “Chúng tôi tin rằng với tinh thần đồng lòng của cộng đồng, Bình Phú sẽ trở thành điểm sáng tiên phong trong phong trào Sống xanh - Hành động xanh của thành phố", bà nói.

Thống kê cho thấy, 8-10% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu bắt nguồn từ thất thoát và lãng phí thực phẩm. Trung bình, mỗi 1 kg rác thải thực phẩm chôn lấp có thể phát thải 2,5-4,5 kg CO₂. Nếu được ủ compost hoặc xử lý sinh học, lượng phát thải này giảm xuống chỉ còn 0,1-0,3 kg CO₂.