Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Một phút bất cẩn: Nuốt bàn chải khi tự khều thức ăn ở họng

Lê Cầm
Lê Cầm
29/01/2026 17:17 GMT+7

Khoảng một tuần trước, sau bữa ăn cảm thấy vướng ở cổ họng nên N. (18 tuổi) dùng bàn chải đánh răng để khều thức ăn. Do thao tác quá sâu, nên N. đã vô tình nuốt bàn chải.

Ngay sau đó, N. đến bệnh viện thăm khám song kết quả X-quang ngực không phát hiện dị vật, bác sĩ cho thuốc uống và theo dõi. Những ngày tiếp theo, N. xuất hiện đau bụng âm ỉ, buồn nôn và nôn ói mỗi khi ăn uống.

Tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, người bệnh được chỉ định chụp CT, phát hiện dị vật dài trong dạ dày. Ngay sau đó, người bệnh được nội soi dạ dày gây mê.

Một phút bất cẩn: Nuốt bàn chải khi tự khều thức ăn ở họng - Ảnh 1.

Nội soi dạ dày gắp dị vật cho bệnh nhân

ẢNH: T.A

Ngày 29.1, bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Thị Bích Thủy, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết trường hợp của N. dị vật đã bít môn vị khiến thức ăn không thể xuống ruột non, dẫn đến nôn ói ngay sau ăn. Tình trạng tắc nghẽn kéo dài, người bệnh có nguy cơ mất nước, rối loạn điện giải, loét, thiếu máu cục bộ, thậm chí thủng hoặc hoại tử dạ dày - tá tràng. Thức ăn không được hấp thu sẽ khiến cơ thể suy kiệt nhanh chóng. Nếu biến chứng viêm loét hoặc thủng tạng xảy ra mà không được xử trí kịp thời, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu, gây sốc nhiễm khuẩn và đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Thủy sử dụng dụng cụ chuyên dụng để gắp dị vật. Sau khoảng 15 phút, dị vật là chiếc bàn chải đánh răng được lấy ra thành công. Niêm mạc dạ dày có một số vết loét nông, có thể do dị vật đè ép trong thời gian dài.

Sau khi hồi tỉnh, bệnh nhân không còn đau bụng, buồn nôn và được xuất viện ngay trong ngày. Các vết loét được điều trị bằng thuốc giúp phục hồi niêm mạc dạ dày.

Nuốt bàn chải đánh răng là trường hợp cực kỳ hy hữu

Bác sĩ Thủy cho biết, hóc hoặc nuốt dị vật là tình trạng khá thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày. Các dị vật thường gặp gồm tăm tre, xương cá, xương heo, răng giả, vỏ thuốc, trong khi trẻ em hay nuốt đồng xu hoặc đồ chơi nhỏ. Nuốt trọn bàn chải đánh răng là trường hợp cực kỳ hy hữu.

Người bệnh trong trường hợp này may mắn chưa xảy ra biến chứng thủng hoặc hoại tử đường tiêu hóa. Bác sĩ khuyến cáo, khi nghi ngờ nuốt dị vật, người dân cần đến cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện nội soi càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, tránh nguy cơ tắc ruột, thủng ruột hoặc biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Tin liên quan

2 trẻ nguy kịch vì nuốt dị vật

2 trẻ nguy kịch vì nuốt dị vật

Chỉ trong một thời gian ngắn, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau đã tiếp nhận 2 bệnh nhi nuốt dị vật cực kỳ nguy hiểm.

Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận ca bệnh bị dị vật kẹt trong tim hiếm gặp

Ho, khó thở hơn một năm đi khám phát hiện dị vật ở phế quản

Khám phá thêm chủ đề

bàn chài Dạ dày nội soi nuốt bàn chải Hy hữu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận