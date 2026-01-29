Một phút bất cẩn: Nuốt bàn chải khi tự khều thức ăn ở họng

Ngay sau đó, N. đến bệnh viện thăm khám song kết quả X-quang ngực không phát hiện dị vật, bác sĩ cho thuốc uống và theo dõi. Những ngày tiếp theo, N. xuất hiện đau bụng âm ỉ, buồn nôn và nôn ói mỗi khi ăn uống.

Tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, người bệnh được chỉ định chụp CT, phát hiện dị vật dài trong dạ dày. Ngay sau đó, người bệnh được nội soi dạ dày gây mê.

Nội soi dạ dày gắp dị vật cho bệnh nhân ẢNH: T.A

Ngày 29.1, bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Thị Bích Thủy, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết trường hợp của N. dị vật đã bít môn vị khiến thức ăn không thể xuống ruột non, dẫn đến nôn ói ngay sau ăn. Tình trạng tắc nghẽn kéo dài, người bệnh có nguy cơ mất nước, rối loạn điện giải, loét, thiếu máu cục bộ, thậm chí thủng hoặc hoại tử dạ dày - tá tràng. Thức ăn không được hấp thu sẽ khiến cơ thể suy kiệt nhanh chóng. Nếu biến chứng viêm loét hoặc thủng tạng xảy ra mà không được xử trí kịp thời, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu, gây sốc nhiễm khuẩn và đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Thủy sử dụng dụng cụ chuyên dụng để gắp dị vật. Sau khoảng 15 phút, dị vật là chiếc bàn chải đánh răng được lấy ra thành công. Niêm mạc dạ dày có một số vết loét nông, có thể do dị vật đè ép trong thời gian dài.

Sau khi hồi tỉnh, bệnh nhân không còn đau bụng, buồn nôn và được xuất viện ngay trong ngày. Các vết loét được điều trị bằng thuốc giúp phục hồi niêm mạc dạ dày.

Nuốt bàn chải đánh răng là trường hợp cực kỳ hy hữu

Bác sĩ Thủy cho biết, hóc hoặc nuốt dị vật là tình trạng khá thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày. Các dị vật thường gặp gồm tăm tre, xương cá, xương heo, răng giả, vỏ thuốc, trong khi trẻ em hay nuốt đồng xu hoặc đồ chơi nhỏ. Nuốt trọn bàn chải đánh răng là trường hợp cực kỳ hy hữu.

Người bệnh trong trường hợp này may mắn chưa xảy ra biến chứng thủng hoặc hoại tử đường tiêu hóa. Bác sĩ khuyến cáo, khi nghi ngờ nuốt dị vật, người dân cần đến cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện nội soi càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, tránh nguy cơ tắc ruột, thủng ruột hoặc biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.