Một resort ở Lâm Đồng vào top các khu nghỉ tốt nhất do Condé Nast Traveller chọn

Đây là kết quả bình chọn dựa trên đánh giá và trải nghiệm thực tế của du khách quốc tế đối với chất lượng dịch vụ tại các cơ sở lưu trú. Danh sách 11 khu nghỉ được Condé Nast Traveller vinh danh, gồm: Zannier Bai San Ho (Đắk Lắk), Six Senses Côn Đảo, Regent Phú Quốc, Namia River Retreat (Hội An), Park Hyatt Saigon (TP.HCM), Sofitel Legend Metropole Hanoi, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Amanoi (Ninh Thuận cũ), Azerai Cần Thơ, Capella Hanoi và The Anam Mui Ne.

Đại diện của Hội An được bình chọn là khu nghỉ tốt nhất Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mở đầu bài viết, Condé Nast Traveller nhận định các khách sạn tại Việt Nam trước đây chưa nhận được nhiều sự chú ý như ở Indonesia hay Thái Lan. Tuy nhiên, chỉ trong vài năm gần đây, ngành khách sạn Việt Nam đã nhanh chóng bắt kịp các quốc gia dẫn đầu khu vực với sự xuất hiện của hàng loạt khu nghỉ dưỡng ven biển và khách sạn đô thị cao cấp.

Theo tạp chí, mỗi cơ sở lưu trú được tuyển chọn đều mang bản sắc riêng, từ kiến trúc, không gian đến chất lượng dịch vụ, góp phần nâng tầm hình ảnh và sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam trên bản đồ nghỉ dưỡng thế giới.

Bên cạnh việc giới thiệu các khách sạn tiêu biểu, Condé Nast Traveller cũng gợi ý thời điểm lý tưởng để du khách khám phá Việt Nam, những điểm đến phù hợp với khách lần đầu ghé thăm và các vùng biển nghỉ dưỡng nổi bật.

Khu nghỉ Amanoi Ninh Thuận, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa nằm trong top 11 khu nghỉ tốt nhất Việt Nam ẢNH: Q.H

Ông Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Hiệp hội du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Lâm Đồng, cho rằng việc các khu nghỉ dưỡng Việt Nam được Condé Nast Traveller vinh danh là minh chứng cho sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp của doanh nghiệp du lịch và sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam trong những năm gần đây.

The Anam Muine là đại diện duy nhất của Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng được bình chọn ẢNH: Q.H

"Tuy nhiên, được vinh danh mới chỉ là bước khởi đầu. Thách thức lớn hơn là duy trì chất lượng dịch vụ, không ngừng đổi mới, nâng cao trải nghiệm và đáp ứng ngày càng tốt hơn kỳ vọng của du khách. Đó là trách nhiệm chung của mỗi doanh nghiệp cũng như toàn ngành du lịch", ông Khoa nhấn mạnh.



