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Một sai lầm phổ biến khi vệ sinh màn hình máy tính

Kiến Văn
Kiến Văn
04/06/2026 16:40 GMT+7

Nhiều người có thể nghĩ rằng việc dùng dung dịch vệ sinh kính mắt để lau màn hình máy tính là một giải pháp hợp lý, tuy nhiên thực tế không phải như vậy.

Theo SlashGear, một số loại dung dịch vệ sinh kính mắt có thể chứa các thành phần không phù hợp với màn hình máy tính. Việc sử dụng chúng có nguy cơ làm hỏng lớp phủ chống chói hoặc lớp bảo vệ trên bề mặt màn hình. Thay vào đó, người dùng nên tham khảo các hướng dẫn vệ sinh màn hình từ những nguồn uy tín như HP và Lenovo.

Một sai lầm phổ biến khi vệ sinh màn hình máy tính nhiều người mắc phải - Ảnh 1.

Không phải dung dịch tẩy rửa nào cũng phù hợp cho màn hình máy tính

ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Cách vệ sinh màn hình máy tính an toàn

Các chuyên gia khuyến cáo, để vệ sinh màn hình một cách an toàn, người dùng nên sử dụng nước ấm hoặc cồn isopropyl pha loãng (tỷ lệ 1:1 với nước) cùng với khăn lau sợi nhỏ. Tránh xa các chất tẩy rửa gia dụng như khăn lau Clorox hay nước lau kính, tuyệt đối không xịt hoặc đổ chất lỏng trực tiếp lên màn hình.

Để bắt đầu, hãy tắt màn hình và làm ướt nhẹ khăn lau sợi nhỏ bằng dung dịch đã chuẩn bị. Lau sạch các vết bẩn, dấu vân tay theo chuyển động tròn với lực nhẹ nhàng để tránh làm hỏng màn hình. Đối với những vết bẩn cứng đầu, người dùng có thể cần thêm chút công sức. Lời khuyên này cũng áp dụng cho viền và chân đế màn hình. Nếu sử dụng máy tính xách tay, phương pháp này cũng có thể áp dụng để làm sạch bàn phím.

Để duy trì màn hình luôn sạch sẽ, người dùng được khuyến cáo nên vệ sinh mỗi một hoặc hai tuần và lau ngay lập tức bất kỳ vết bẩn nào để ngăn chúng bám chặt. Người dùng cũng có thể sử dụng bình khí nén để loại bỏ bụi bẩn ở những khu vực khó tiếp cận.

Những điều cần tránh

Khi vệ sinh màn hình máy tính, người dùng cần tránh sử dụng các chất tẩy rửa hóa học mạnh, như khăn lau Clorox hay nước lau kính, vì chúng có thể làm hỏng lớp bảo vệ của màn hình. Việc lau màn hình khi đang bật nguồn cũng rất nguy hiểm. Ngoài ra, người dùng không nên sử dụng khăn giấy hay khăn lau bát đĩa thô ráp vì chúng có thể gây xước màn hình.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng lau màn hình theo chuyển động tròn không chỉ giúp làm sạch hiệu quả mà còn ngăn ngừa sự hình thành vệt khi chất tẩy rửa khô đi. Hãy luôn nhẹ nhàng và cẩn thận trong quá trình vệ sinh để bảo vệ màn hình máy tính.

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