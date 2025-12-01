Một số cán bộ có tư tưởng 'làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít'

Chiều 1.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị của Đảng ủy Chính phủ về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Báo cáo tại hội nghị cho hay, trong nhiệm kỳ qua, nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã được các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra xử lý nghiêm minh, công khai, nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm ẢNH: VGP

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai nhiệm vụ sắp xếp lại tổ chức bộ máy, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn những hạn chế, bất cập.

Lãnh đạo, người đứng đầu ở một số nơi, một số cơ quan chưa chú trọng đúng mức đến vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, từ đó dẫn tới thiếu sự quyết liệt trong chỉ đạo, xử lý chưa nghiêm minh và hiệu quả; việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ, cơ quan, đơn vị còn là khâu yếu.

Tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả. Tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng "làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai", "thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử", dẫn đến làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm.

"Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Phải cảnh giác, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không lơ là, mất cảnh giác", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm

Về giải pháp thời gian tới, Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy trình, quy định pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Lãnh đạo Chính phủ tham dự hội nghị ẢNH: VGP

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt rà soát các quy định hiện hành để tiếp tục sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Bảo vệ người dám đấu tranh, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; hạn chế tối đa sự tác động tiêu cực của "nhóm lợi ích", ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi xây dựng chính sách, pháp luật.

Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, lãng phí; lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, chống là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực; kịp thời chuyển ngay các vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Tiếp tục giải quyết các dự án thua lỗ, các dự án năng lượng quan trọng tồn đọng kéo dài, các ngân hàng chuyển giao bắt buộc, ngân hàng SCB, xử lý dứt điểm, báo cáo các cấp có thẩm quyền. Đề xuất các cấp có thẩm quyền tiếp tục xử lý gần 3.000 dự án tồn đọng, kéo dài.

Đánh giá tham nhũng, tiêu cực là "giặc nội xâm", Thủ tướng nêu rõ đây là "cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn, phức tạp, rất nhạy cảm, phải luôn giữ bản lĩnh, tỉnh táo với trái tim nóng, cái đầu lạnh, tinh thần cách mạng, tiến công".