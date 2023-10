Một số địa phương quyết tâm miễn học phí

Nơi tiên phong hỗ trợ miễn học phí

Hải Phòng là một trong những địa phương tiên phong miễn học phí (HP) cho học sinh (HS) các cấp bậc học, từ mầm non đến THPT. Sau 4 năm triển khai thực hiện, chính sách này đã được nhiều tỉnh, thành trong cả nước học tập, áp dụng.

Ngày đó, xác định đầu tư cho giáo dục phải đi đầu và Nghị quyết 54 của HĐND TP.Hải Phòng đã được thông qua năm 2019, trong đó có nội dung: miễn HP cho các bậc học từ mầm non đến THPT. Chính vì thế trong những năm qua Hải Phòng đã cân đối ngân sách, dành hàng ngàn tỉ đồng đầu tư cho các cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn.

Với mức HP năm học 2023 - 2024 vừa được HĐND thành phố thông qua, Hải Phòng dự chi hơn 400 tỉ đồng ngân sách địa phương để miễn HP cho toàn bộ HS đang theo học trên địa bàn.

Học sinh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hiện có các tỉnh, thành Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng tàu, Quảng Bình công bố chính sách miễn giảm học phí năm học 2023 - 2024 NGUYỄN LONG

Hiệu trưởng Trường THCS Tân Dân, H.An Lão cho biết: "Gia đình ít con, có điều kiện thì mức HP như hiện nay không vấn đề gì, nhưng với gia đình có nhiều con, lao động phổ thông mức thu nhập thấp thì số tiền đó không nhỏ. Kể từ khi nghị quyết đi vào cuộc sống, trên địa bàn xã Tân Dân không có HS bỏ học".

Chiều tối ngày 4.10, trả lời Thanh Niên, ông Phạm Quang Lập, Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng, cho biết kể từ khi Nghị quyết 54 đi vào cuộc sống, nhân dân, cử tri thành phố vui mừng, phấn khởi. Tuy nhiên để ra được nghị quyết nói trên, theo ông Lập, HĐND thành phố căn phải cứ vào thu ngân sách của địa phương, cũng như tâm tư nguyện vọng của nhân dân, của các bậc phụ huynh và của HS. Quyết sách này đã giúp cho những trường hợp, gia đình khó khăn có điều kiện cho con em học tập tốt hơn.

Kinh phí tính sơ bộ để thực hiện việc miễn HP học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 tại Quảng Bình là trên 70 tỉ đồng NGUYỄN PHÚC

Tỉnh không "dư dả" vẫn miễn học phí

Sau nhiều lần thảo luận, bàn bạc, ngày 2.10 vừa qua HĐND tỉnh Quảng Bình đã chính thức thông qua nghị quyết về thu HP năm học 2023 - 2024.

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Bình đã ban hành nghị quyết quy định mức thu HP bằng khung sàn Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Nhưng xét thấy so với điều kiện người dân địa phương, mức thu phí này vẫn còn cao nên HĐND tỉnh Quảng Bình tiếp tục ban hành nghị quyết quy định không thu HP học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 đối với trẻ em học mầm non và HS phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Không thu HP cả năm học 2023 - 2024 đối với trẻ em, HS, học viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. Các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% số HP không thu theo quy định (sau khi đã trừ nguồn dự phòng cải cách tiền lương) để chi hoạt động.

Như vậy, năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Quảng Bình có gần 150.000 HS công lập được hưởng lợi từ nghị quyết này. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Bình, đây là sự nỗ lực rất lớn.

Ông Hồ An Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, từng chia sẻ rằng mức thu HP đối với HS toàn tỉnh đang làm ngành giáo dục và chính quyền địa phương "đau đầu", nên UBND tỉnh khá "đắn đo" về phương án trình HĐND tỉnh. Tuy nhiên, cuối cùng thì UBND tỉnh Quảng Bình vẫn chọn phương án miễn HP học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 để trình HĐND tỉnh thông qua. Phương án này cũng được Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình nhất trí cao.

Trả lời Thanh Niên ngày 4.10, ông Trần Hải Châu, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình, cho biết trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, quyết định miễn giảm HP không phải dễ dàng gì với Quảng Bình vì địa phương cũng không quá "dư dả ngân sách". Nghị quyết miễn HP học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 được thông qua sau khi đã lấy ý kiến của đông đảo nhân dân, qua đó cũng thể hiện sự chia sẻ của chính quyền trong bối cảnh khó khăn.

Theo ông Châu, kinh phí tính sơ bộ để thực hiện việc miễn HP học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 tại địa phương là trên 70 tỉ đồng.

"Do ngân sách tỉnh hạn hẹp thì phải cắt những khoản chưa thật cần thiết để tập trung đầu tư cho giáo dục. Nhưng chúng tôi cho rằng việc này là đúng đắn, để vừa cho các em HS yên tâm bước vào năm học mới, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bởi khi người dân chưa nộp HP cho con thì sẽ có tiền để tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh", ông Châu nhấn mạnh.

Hạn chế tình trạng HS nghỉ và bỏ học

Năm học 2023 - 2024, TP.Đà Nẵng tiếp tục thực hiện chính sách miễn 100% HP đối với trẻ mầm non, HS các trường phổ thông công lập (kể cả học viên học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông) và trẻ mầm non, HS các trường phổ thông ngoài công lập. Các đối tượng được giảm HP theo các chính sách của T.Ư và TP.Đà Nẵng được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu HP công lập năm học 2023 - 2024.

Theo mức thu (mức sàn) quy định tại Nghị định 81, kinh phí TP.Đà Nẵng hỗ trợ năm học 2023 - 2024 là hơn 408 tỉ đồng. Trong đó, hỗ trợ HS công lập hơn 316 tỉ đồng; hỗ trợ HS ngoài công lập hơn 92 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo HĐND TP.Đà Nẵng, hỗ trợ HP là chính sách đặc thù của thành phố, mang tính nhân văn, góp phần hỗ trợ người dân hiện có con đang ở độ tuổi đến trường và hạn chế tình trạng HS nghỉ và bỏ học trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Thành ủy. Trước đó, chủ trương của Thành ủy chỉ hướng tới hỗ trợ hoàn toàn học phí cho trẻ mầm non, HS phổ thông theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Tuy nhiên, để chính sách được thực hiện đảm bảo công bằng trong giáo dục, UBND TP.Đà Nẵng đề xuất thêm đối tượng là trẻ mầm non và HS phổ thông tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn và đã được HĐND TP.Đà Nẵng thông qua.

Học sinh TP.Hải Phòng. Đây là địa phương đầu tiên thực hiện chính sách miễn giảm học phí GIANG LINH

Giảm gánh nặng cho người dân đầu năm học

Năm học 2023 - 2024, tổng kinh phí hỗ trợ HP năm 2023 - 2024 trên toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gần 327 tỉ đồng.

Trả lời Thanh Niên ngày 4.10, ông Đặng Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết năm học 2022 - 2023, tỉnh này đã miễn 100% HP cho trẻ mầm non 5 tuổi và HS THCS. "Năm 2023 tình hình kinh tế, xã hội tiếp tục gặp khó khăn đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - xã hội của địa phương và tác động trực tiếp tới đời sống người dân. Vì vậy, năm học 2023 - 2024, ngoài việc tiếp tục miễn 100% HP cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành chính sách hỗ trợ HP cho trẻ mầm non 3, 4 tuổi, HS THPT và học viên giáo dục thường xuyên. Mức hỗ trợ này cho các đối tượng trong và ngoài công lập", ông Thông cho biết thêm.

Cũng theo ông Thông, việc hỗ trợ HP nhằm huy động trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo trong độ tuổi đến trường; tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, giảm gánh nặng cho người dân về các khoản phí vào đầu năm học.