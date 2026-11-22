Năm 2004, tôi được UBND huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (nay thuộc TP.Hải Phòng) cấp sổ đỏ với tổng diện tích 800 m², gồm hai thửa đất liền kề trong cùng một khuôn viên. Trong đó, thửa 304 có diện tích 600 m² (300 m² đất ở và 300 m² đất vườn); thửa 309 có 200 m² đất ao. Cả hai thửa đất được ghi chung trong một sổ đỏ.

Hiện tôi muốn chuyển 300 m² đất vườn sang đất ở. Tôi đã đo đạc lại toàn bộ khuôn viên và xác định diện tích gần như không thay đổi so với sổ đỏ được cấp năm 2004. Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ, cán bộ xã thông tin khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì cấp đổi sổ đỏ sang mẫu mới, đồng thời tách thửa 304 (đất ở, đất vườn) và thửa 309 (đất ao) thành hai giấy chứng nhận riêng biệt.

Cán bộ giải thích rằng theo quy định hiện nay, mỗi thửa đất phải có một giấy chứng nhận riêng, không được nằm chung như sổ đỏ cũ cho dù là thửa đất liền kề.

Nếu 200 m² đất ao bị tách thành sổ riêng, tôi lo ngại sau này sẽ khó chuyển nhượng vì thửa ao không có lối đi riêng. Vậy pháp luật có bắt buộc phải tách hai thửa đất liền kề trong một sổ đỏ thành hai giấy chứng nhận riêng biệt khi chuyển mục đích sử dụng đất không? Tôi phải làm gì để bảo đảm quyền lợi?

Bạn đọc Vũ Ban

Luật sư tư vấn

Chỉ cấp sổ hồng riêng cho từng thửa đất khi người dân có nhu cầu

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam, tư vấn:

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Việc cán bộ xã thông tin sẽ cấp đổi sổ đỏ năm 2004, đồng thời cấp riêng giấy chứng nhận cho thửa 304 và thửa 309 khi giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là chưa có cơ sở pháp lý thuyết phục.

Cần phân biệt việc cấp đổi giấy chứng nhận với thủ tục tách thửa đất. Đây là hai thủ tục khác nhau. Một giấy chứng nhận ghi chung nhiều thửa đất không bắt buộc phải cấp riêng giấy chứng nhận cho từng thửa khi đổi sổ theo mẫu mới.

Theo khoản 2 điều 220 luật Đất đai 2024 và khoản 3 điều 11 Nghị quyết 254 năm 2025 của Quốc hội, trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất không bắt buộc phải tách thửa. Do đó, không thể mặc nhiên yêu cầu người dân tách thửa chỉ vì có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với việc cấp đổi sổ đỏ, khoản 1 mục VII, nội dung C Phần V Phụ lục I Nghị định 151 năm 2025 quy định trường hợp: "Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất mà thực hiện cấp riêng cho từng thửa đất theo nhu cầu sử dụng đất".

Như vậy, việc cấp riêng giấy chứng nhận cho từng thửa đất phụ thuộc vào nhu cầu của người sử dụng đất và các trường hợp pháp luật quy định. Không thể chỉ lấy lý do thay đổi mẫu sổ đỏ để buộc người dân cấp riêng giấy chứng nhận cho thửa đất ao.

Người dân cần làm gì?

Theo luật sư Hậu, bạn nên tiếp tục đề nghị giải quyết hồ sơ chuyển 300 m² đất vườn thuộc thửa 304 sang đất ở, kèm theo sổ đỏ năm 2004 và hồ sơ đo đạc hiện trạng để xác định chính xác vị trí, diện tích đất xin chuyển mục đích.

Đồng thời, bạn đề nghị UBND xã giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất mà không yêu cầu cấp riêng giấy chứng nhận cho hai thửa 304 và 309 khi không có nhu cầu.

Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ vẫn cho rằng sẽ cấp riêng giấy chứng nhận cho từng thửa, bạn cần đề nghị trả lời bằng văn bản, nêu rõ căn cứ pháp luật.

Nếu việc giải quyết hồ sơ không đúng quy định, bạn có quyền khiếu nại hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cần thận trọng khi cấp sổ hồng riêng cho từng thửa đất Theo luật sư Đặng Thị Thúy Huyền, Giám đốc Công ty luật HPL và cộng sự, việc tách riêng thửa đất 200 m² đất ao thành một giấy chứng nhận khác khi người dân không có nhu cầu cần phải xem xét thận trọng. Bởi theo điểm d khoản 1 điều 220 luật Đất đai 2024, việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải bảo đảm có lối đi, được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có; bảo đảm cấp nước, thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý. Cũng theo luật sư Huyền, hai thửa đất vốn liền kề, cùng chung một sổ đỏ nằm trong một khuôn viên. Nếu thửa ao bị tách riêng, người dân có thể gặp khó khăn trong quản lý, khai thác, chuyển nhượng do không có lối đi độc lập.



