Một tấn phục trang Ý và đèn chùm Việt khổng lồ cho vở opera 'La Traviata'

Có tới 12 thùng hàng, mỗi thùng nặng hơn 80 kg, chứa phục trang từ Italia đã được chuyển đến kho của Nhà hát Hồ Gươm để phục vụ vở opera La Traviata (Trà hoa nữ). "Tổng cộng gần 1 tấn phục trang", ông Nguyễn Bảo Anh, Giám đốc Nghệ thuật Saigon Philharmonic Orchestra (SPO), đơn vị điều phối chương trình, cho biết tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 24.7.

La Traviata tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ có chất lượng như khi biểu diễn ở Italia ẢNH: BTC

Dự án La Traviata là kết quả hợp tác giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Ý), được khởi động từ cuối tháng 5. Kể từ đó là quá trình chuẩn bị khẩn trương, từ hậu cần, kỹ thuật, vận chuyển đến quảng bá. Một bên là nhà hát biểu tượng của nghệ thuật opera Italia với lịch sử hơn 2 thế kỷ, một bên là Nhà hát Hồ Gươm mới đi vào hoạt động hơn 3 năm nhưng đã nhanh chóng trở thành điểm hẹn của nhiều chương trình opera, ballet quốc tế.

Đáng chú ý, với La Traviata lần này, Nhà hát Hồ Gươm không chỉ là đơn vị đăng cai mà còn trực tiếp tham gia đồng sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Hai đêm diễn sẽ diễn ra vào ngày 30 và 31.7.

Phó tổng đạo diễn Platon Bardhi cho biết đây là lần đầu tiên ông thực hiện một vở opera mà phần đạo cụ được sản xuất ngay tại Việt Nam dưới sự điều phối của Nhà hát Hồ Gươm. "Đơn vị sản xuất tại Việt Nam thực hiện hoàn toàn theo bản thiết kế và yêu cầu của phía nhà hát Italia. Hôm qua, khi đến xưởng, chúng tôi thấy các sản phẩm được hoàn thiện rất tốt, gần như không có điểm gì để chê. Điều đó cho thấy năng lực sản xuất rất đáng ghi nhận", ông nói.

Theo ông Nguyễn Bảo Anh, trong số các đạo cụ được chế tác tại Việt Nam, nổi bật nhất là chiếc đèn chùm khổng lồ có đường kính 4 m, cao 5 m, được thực hiện đúng quy trình và tiêu chuẩn do nhà thiết kế Italia đưa ra. "Lớn đến mức có thể xem là kỷ lục ở Việt Nam", ông cho biết.

120 nghệ sĩ sẽ tham gia La Traviata ẢNH: BTC

Ban tổ chức cho biết La Traviata quy tụ khoảng 120 nghệ sĩ, trong đó có nhiều giọng ca opera danh tiếng của Ý như Maria Grazia Schiavo, Klodjan Kaçani, Federico Longhi... cùng nhạc trưởng Vanessa Benelli Mosell, Dàn nhạc và Dàn hợp xướng Teatro Verdi Trieste.g Teatro Verdi Trieste.

Đáng chú ý, Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste tại Đông Nam Á. Trước đó, đoàn nghệ thuật này mới chỉ lưu diễn tại một số điểm đến ở châu Á như Nhật Bản, Ma Cao và Hàn Quốc.

Mỗi buổi diễn La Traviata là một trải nghiệm độc nhất

Chuyển thể từ tiểu thuyết và vở kịch Trà hoa nữ của Alexandre Dumas (con), La Traviata kể câu chuyện tình yêu đầy bi kịch của Violetta - người phụ nữ luôn mang bông hoa trà trên váy. Đây là một trong những vở opera nổi tiếng và được yêu thích nhất mọi thời đại.

Khán giả Việt sẽ yêu âm nhạc của La Traviata ẢNH: BTC

Ông Nguyễn Bảo Anh cho biết cách đây 3 năm, ông từng tham gia sản xuất một vở opera Italia tại Nhà hát TP.HCM. Tuy nhiên, điều kiện khi đó chưa cho phép dàn dựng trọn vẹn tác phẩm. Với hệ thống kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế của Nhà hát Hồ Gươm, La Traviata trở thành cơ hội để ê kíp thử sức với một dự án opera quy mô và chất lượng quốc tế.

Phó tổng đạo diễn Platon Bardhi tin rằng âm nhạc có sức mạnh vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và văn hóa, vì vậy khán giả Việt Nam cũng sẽ dễ dàng đồng cảm với câu chuyện tình trong La Traviata.

Theo ban tổ chức, vở diễn vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử, cốt truyện và âm nhạc của nguyên tác, đồng thời được tiếp cận bằng tư duy dàn dựng mới nhằm tạo sự gần gũi hơn với khán giả đương đại. Những chi tiết hiện đại được đưa vào một cách chừng mực, góp phần làm nổi bật sức sống vượt thời gian của tác phẩm.

Trong khi đó, bà Elena Pinuela, phụ trách tour diễn và hậu cần, cho rằng cảm xúc của nghệ sĩ sẽ khiến mỗi đêm diễn La Traviata trở thành một trải nghiệm không thể lặp lại. "Mỗi buổi diễn sẽ là một trải nghiệm độc nhất với các ca sĩ trên sân khấu", bà chia sẻ.