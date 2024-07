Lời cảm ơn âm nhạc từ Nhà hát Hồ Gươm

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh cúi người khi công bố tên tác phẩm cuối trong hòa nhạc The first sounds of love (tối 10.7 tại Nhà hát Hồ Gươm).

Ông nói: "Tác phẩm này như một lời tri ân nghệ thuật, Thank you for the music, vì nghệ thuật kết nối chúng ta".

Nghệ thuật, chính xác hơn là âm nhạc, đúng là đã kết nối tất cả những người có mặt trong khán phòng đêm sinh nhật 1 năm của Nhà hát Hồ Gươm. Mọi người cùng vỗ tay hòa với Thank you for the music, bởi tinh thần âm nhạc kết nối đã chảy suốt đêm diễn.



Cặp vợ chồng nghệ sĩ Giuseppe Gipali và Meni Ardita BTC

Không kết nối sao được khi những tác phẩm được lựa chọn trong sinh nhật Nhà hát Hồ Gươm đều được thể hiện nhiều cảm xúc. Đó là những trạng thái tâm trạng lên bổng xuống trầm của nhiều lứa tuổi, nhiều dạng tính cách.

Với O Fortuna là âm nhạc mạnh mẽ, thể hiện cả sự sợ hãi và lòng kính trọng trước sức mạnh của số phận. Với Caruso là tâm trạng hoài niệm của một ông già, ngồi bên cửa sổ và nhớ lại những ngày tháng huy hoàng trong đời. Libiamo ne' lieti calici lại là những giao đãi chúc phúc trong tiệc rượu. Hallelujah mang đến nỗi buồn mơ màng ở giữa tình yêu và niềm thất vọng.

Những tác phẩm giàu tâm trạng và giai điệu đẹp như vậy cũng vang lên ở Nhà hát Hồ Gươm qua những giọng ca nổi tiếng thế giới. Đêm nhạc có siêu sao xứ Wales Katherine Jenkins - ca sĩ cổ điển thành công nhất thế giới, từng được Classic FM trao danh hiệu nghệ sĩ cổ điển có lượng đĩa bán chạy nhất thế kỷ.

The first sounds of love cũng có sự tham gia của Giuseppe Gipali và vợ là Meni Ardita. Giuseppe Gipali là một giọng nam cao người Ý gốc Albania, với sự nghiệp biểu diễn quốc tế nổi bật tại rất nhiều sân khấu opera hàng đầu. Ông là ca sĩ khách mời của nhiều nhà hát danh tiếng nhất thế giới như Teatro dell'Opera ở Rome, Teatro La Fenice ở Venice, Covent Garden ở London, ở Sydney Opera House...

Người được coi là ca sĩ cổ điển thành công nhất thế giới Katherine Jenkins BTC

Katherine Jenkins, trong buổi hòa nhạc cũng cho thấy sự thanh lịch, khéo léo và tình cảm qua những chia sẻ ngắn về các tác phẩm mình biểu diễn. Cô nói về aria mình yêu thích trong vở Carmen, về bài hát trong phim mà cả hai con mình đều mê… Hơn cả, cô nói mình hạnh phúc vì quay lại Việt Nam trong chương trình nghệ thuật đẹp đẽ như thế này.

Suốt buổi hòa nhạc tại Nhà hát Hồ Gươm, âm nhạc cũng kết nối nền âm nhạc trong nước và nước ngoài. Ở đó, NSND Bùi Công Duy, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, dàn nhạc giao hưởng Hanoi Philharmonic Orchestra và Saigon Pops Orchestra cũng truyền cảm hứng không kém gì những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Đây cũng là minh chứng cho con đường mà Nhà hát Hồ Gươm muốn đi, sản xuất những chương trình nghệ thuật chất lượng quốc tế.

Cũng phải nói thêm, cả NSND Bùi Công Duy và nhạc trưởng Trần Nhật Minh đều là những người gắn bó với các chương trình nhạc cổ điển tại Nhà hát Hồ Gươm. Họ có nhiều cơ hội biểu diễn ở nước ngoài, tuy nhiên nhà hát này đã có một lộ trình để những nghệ sĩ như họ và âm nhạc cổ điển, khán giả cổ điển trong nước gần nhau hơn. Đây cũng là nhà hát hiếm hoi trong nước có thể công bố lịch diễn trước cả năm.