Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Một thiết lập HDMI có thể phá hỏng trải nghiệm Smart TV

Kiến Văn
Kiến Văn
19/12/2025 20:13 GMT+7

Việc điều khiển nhiều thiết bị điện tử trong trung tâm giải trí mà không cần rời khỏi ghế sofa đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, đặc biệt là Smart TV.

Nhiều Smart TV hiện nay được trang bị tính năng HDMI-CEC (HDMI Consumer Electronics Control), cho phép người dùng điều khiển các thiết bị ngoại vi như đầu phát Blu-Ray hay loa thanh chỉ bằng điều khiển từ xa duy nhất. Tuy nhiên, tính năng này không phải lúc nào cũng hoạt động trơn tru và có thể gây ra những rắc rối không mong muốn.

Chỉ một thiết lập HDMI cũng có thể phá hỏng trải nghiệm Smart TV - Ảnh 1.

HDMI-CEC mang đến sự tiện lợi nhưng cũng gây ra phiền toái nếu gặp vấn đề

ẢNH: TRUSTED REVIEWS

HDMI-CEC cho phép các thiết bị tương thích kết nối với nhau qua cáp HDMI, đồng bộ hóa các điều khiển và tạo ra một trải nghiệm giải trí liền mạch. Chẳng hạn, khi người dùng bật máy chơi game, TV sẽ tự động chuyển sang đầu vào HDMI của máy chơi game. Hoặc nếu sử dụng loa soundbar qua HDMI, người dùng có thể điều chỉnh âm lượng bằng điều khiển từ xa của TV mà không cần đến điều khiển riêng.

Rắc rối từ HDMI-CEC gây ra với Smart TV

Tuy nhiên, sự tiện lợi này phụ thuộc vào khả năng tương thích của tất cả thiết bị. Nếu một trong các thiết bị không tương thích hoặc có kết nối không ổn định, người dùng có thể gặp phải những vấn đề như mất âm thanh hoặc hình ảnh. Một trong những nguyên nhân phổ biến là High-bandwidth Digital Content Protection Lockup (hay HDCP) yêu cầu tất cả thiết bị kết nối phải hỗ trợ. Nếu một thiết bị không tương thích với HDCP, người dùng có thể không nhận được tín hiệu từ TV.

Ngoài ra, các vấn đề khác như phần mềm lỗi thời, kết nối HDMI lỏng lẻo hoặc thiết bị không hỗ trợ HDMI-CEC cũng có thể gây ra sự cố. Việc xác định thiết bị nào gây ra vấn đề có thể mất thời gian và gây khó chịu cho người dùng.

Tóm lại, mặc dù HDMI-CEC mang lại nhiều tiện ích cho trung tâm giải trí, nhưng nếu tính năng này không hoạt động hiệu quả, người dùng nên xem xét tắt nó đi để tránh những rắc rối không cần thiết.

Khám phá thêm chủ đề

Smart tv HDMI cổng kết nối Điều khiển từ xa HDMI-CEC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận