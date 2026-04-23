Một tính năng sạc giúp smartphone Android mát hơn

Kiến Văn
23/04/2026 15:21 GMT+7

Một thiết lập ẩn trên Android đang được chuyên gia khuyên dùng, đặc biệt nếu người dùng hay chơi game khi đang sạc.

Bypass Charging là chế độ sạc cho phép điện thoại dẫn điện trực tiếp đến các linh kiện của thiết bị mà không qua pin trong một số trường hợp nhất định. Đây là điều rất hữu ích khi pin đã được sạc đầy hoặc khi người dùng đã thiết lập giới hạn sạc nhưng vẫn muốn sử dụng điện thoại, chẳng hạn như khi chơi game hoặc xem video trong thời gian dài. Việc sạc đầy pin mỗi lần sử dụng có thể gây hại cho smartphone và chế độ Bypass Charging giúp người dùng tránh điều này trong khi vẫn giữ cho máy hoạt động liên tục.

Chế độ Bypass Charging hữu ích khi người dùng vừa chơi game, vừa cắm sạc

Cần lưu ý rằng chế độ Bypass Charging không giống với tính năng Priority Charging mới của Android, vốn tắt các ứng dụng chạy ngầm để ưu tiên năng lượng cho pin trong những trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, không phải tất cả smartphone đều hỗ trợ chế độ Bypass Charging. Một số dòng sản phẩm có tính năng này bao gồm Google Pixel 6 đến Pixel 9, Galaxy S24 trở lên, ASUS ROG Phone 3 trở lên, dòng Sony Xperia và một số mẫu từ Infinix, OnePlus, IQOO, Xiaomi và RedMagic. Trên một số thiết bị, tính năng này cần được thiết lập cụ thể để kích hoạt.

Cách bật Bypass Charging trên smartphone Android

Trên các thiết bị Galaxy tương thích, người dùng có thể tìm thấy cài đặt này trong ứng dụng Game Launcher, được thiết kế cho việc chơi game. Để kích hoạt, người dùng có thể truy cập thông qua thanh bên Game Booster khi đang chơi hoặc mở ứng dụng Gaming Hub > Menu (ba dấu chấm ở góc trên bên phải) > Game Booster và bật công tắc Pause USB PD charging when gaming. Lưu ý công tắc này chỉ hoạt động khi người dùng đang mở một trò chơi.

Đối với các thiết bị Google Pixel, người dùng cần đặt giới hạn sạc ở mức 80%. Chế độ Bypass Charging sẽ tự động kích hoạt khi pin đạt đến ngưỡng này. Để thực hiện, hãy vào Settings > Battery > Charging optimization > bật Use charging optimization và thay đổi giới hạn pin thành 80%.

Trên các thiết bị Sony Xperia, tính năng này được gọi là H.S. power control. Người dùng cần mở một trò chơi hoặc ứng dụng và sử dụng công cụ Game Enhancer để bật hoặc tắt tính năng này. Như vậy, Bypass Charging rất hữu ích trong những tình huống cụ thể, không phải là một tính năng luôn bật.

Đâu là vị trí tốt nhất để cắm sạc pin điện thoại qua đêm?

